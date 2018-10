Jack Pot verkozen tot 'faamnaam' van 2018

Gasten zeiden dat ze nooit meer zouden komen, nadat horecaondernemer René Bogaart meedeelde dat er binnenkort in zijn restaurant niet meer cash kan worden betaald. Twee maanden later zijn de klanten om en vindt bijna iedereen het goed dat hij veiligheid vooropstelt. De bezorgdheid van De Nederlandsche Bank (DNB) over een steeds meer cashloze samenleving vindt hij dan ook onzin.

In 2005 maakten de detailhandel, horeca, tankstations en banken afspraken in het zogenoemde ‘Convenent Betalingsverkeer’. Met als doel dat meer mensen gaan pinnen, want dat is veiliger, efficiënter en betrouwbaarder. Het convenant heeft zijn vruchten afgeworpen, want inmiddels zijn ruim zes van de tien betalingen met de pinpas, blijkt uit cijfers van DNB en Betaalvereniging Nederland.

Een slechte zaak, vindt DNB. In het AD wijst de centrale bank op de 2,5 miljoen laaggeletterden, de ouderen en visueel gehandicapten. En ook op storingen en hackers. „Cashloos maakt je als samenleving kwetsbaar.” Zijn de zorgen van onze centrale bank terecht? Of moeten we juist blij zijn dat we overal kunnen pinnen?