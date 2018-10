Huys reageert op Zwarte Piet-conflict

Twan Huys heeft maandagavond een verklaring afgelegd over het Zwarte Piet-conflict in de uitzending van RTL Late Night afgelopen vrijdag. „Niemand is blij met hoe het is gegaan, het was niet onze bedoeling. Heel vervelend", zei Huys in zijn talkshow.

Tijdens de uitzending afgelopen vrijdag zaten voor- en tegenstanders van Zwarte Piet in de studio naar aanleiding van de rechtszaak over de blokkade van de A7 tijdens de nationale sinterklaasintocht in 2017. Er was een ontmoeting gergeld tussen Jenny Douwes, het zelfbenoemde boegbeeld van de 'blokkeerfriezen' en anti-Piet-activist Jerry Afriyie. Maar tijdens de uitzending bleek Douwes niet aan tafel te willen zitten met Afriyie. Hierop ontstond onrust tijdens de uitzending.

'We hebben hiervan geleerd'

Huys legde in de verklaring uit dat er al weken voor de uitzending afspraken waren gemaakt over de ontmoeting en waar de genodigden zouden zitten. Maar kort voor de uitzending veranderde Jenny van mening, aldus Huys. Hij zei dat het RTL Late Night had moeten vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken. ,,Ja, we hebben hiervan geleerd."

RTL liet eerder maandag verder weten dat er ,,geen sprake is van een vertrek van Twan Huys bij RTL Late Night". Dat gerucht ging omdat het programma sinds de start wordt geplaagd door slechte kijkcijfers.