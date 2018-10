Horror en humor in feestartikelenwinkel

Het is weer bijna Halloween dus trek je beste horrorpak maar uit je kast. Of ga naar Dam Feestartikelen voor witte zombie-lenzen tot mes door je hoofd, maar ook voor een handmadeballon voor welke gelegenheid dan ook.

Horrormarathon

Een vrouw toont op haar telefoon een foto van de rode tweeling met bijna witte ogen uit horrorklassieker The Shining. Zo wil zij nu dus ook (met een vriendin) naar haar Halloweenfeestje komend weekend. ,,Het bloed heb ik thuis al liggen, maar hebben jullie de ogen?” Uiteraard, en medewerker Wendy toont een scala aan lenzen, van ‘cats’ tot ‘white zombie’ (hun bestseller). Je kunt ze acht dagen dragen, mocht je een horrormarathon willen houden, ,,maar wel af en toe even spoelen.”

Elke dag feest! Joy, Desi en Wendy

Elke dag feest

The Joker? gokt collega Desi wanneer twee jongens om groene haarspray vragen. Ze heeft het goed geraden, ,,dat leer je na vijftien jaar wel.” Op de dagen voor Halloween is het extra druk in Dam Feestartikelen in Oost en ze staan op deze woensdagmiddag met drie vrouw sterk (tweeling Joy en Wendy en Desi) in de winkel. ‘Elke dag is feest!’ antwoorden ze lachend op de vraag hoe dat nou is, werken in een feestartikelenwinkel en dat het een feestje is, blijkt wel wanneer je een uur in hun gezelschap bent. Tussen de doodshoofdsmaskers, nepdrollen en biologische stuitereieren is het een gezellig komen en gaan van vaste klanten en passanten. Voor iedereen is er een persoonlijk advies en/of een praatje.

Cute lumberjackboy zoekt sexy cat...

De een komt binnen voor een verlaat Oktoberfestpak, een ander wil ‘een doktersmondkapje ofzo’. De Canadese Noel wil een bijl en een baard, voor over z’n echte baard. Zijn de vrouwen gek op in Amsterdam, stelt hij, ,, dus moet je nagaan hoe een double beard het doet!” Hij heeft een feest van z’n werk dit weekend en gaat als houthakker. Hij hoopt een Catwoman tegen het stoere lijf te lopen, ,,op elk Halloweenfeestje is er sowieso een sexy cat, past goed bij cute lumberjackboy, toch?”

Jeukpoeder in onderbroek

Bezoeker Leo kent de winkel al jaren. Hij kijkt naar de fopartikelen achter de toonbank en herinnert zich zijn kwajongensstreken nog als de dag van gisteren. Jeukpoeder in het ondergoed van zus Sherida, suikerklontjes-met-vlieg in de koffie van de juffrouw... ,,Het is er allemaal nog steeds”, vertelt Wendy, want elke generatie heeft weer z’n eigen grappenmakers. Sherida komt met een grote glimlach aangelopen. In haar handen een zilveren hartjesballon met daarop een gouden dertien, vers geprepareerd door Joy. Doorgaans een ongeluksgetal, nu een geluksgetal: Sherida’s dochter Sheromi is jarig en dat moet natuurlijk worden gevierd, ,,die ballonnen doen het nogal leuk op Instagram.”

Sherida's dochter Sheromi is 13 geworden!

Bijzondere ballon

De winkel van de familie Dam bestaat al bijna 100 jaar en zit boordevol verhalen. Bijzonder was het verzoek om de as van een overleden jongen in een ballon te doen, zodat de familie die naar de hemel kon laten opstijgen, blikt Desi terug. ,,We hebben de as wel in het zakje gehouden toen we het in de ballon deden... Er wil nog weleens eentje knappen en dat zou toch wel heel zonde zijn, wanneer de as bij ons in de feestwinkel terechtkomt.”

Roze/blauw?

De ballonnen zijn echte bestsellers en doen het voor elke gelegenheid goed. Van begrafenissen (witte en gekleurde, geen zwarte, ,,dan wordt het wel heel doods”), huwelijken en verjaardagen tot de nu populaire genderrevealparty’s , waarbij het geslacht van de baby wordt onthuld door de kleur confetti in de ballon die wordt doorgeprikt. ,,Dan komen de toekomstige ouders met de nog gesloten envelop van de verloskundige, zodat wij weten welke ballon we moeten maken, en weten wij het geslacht dus al eerder dan zij. Heel bijzonder!” Soms belt de vader later op en zegt: ‘doe er maar groene snippers in.’ ,,Om z’n vrouw te foppen, lachen toch?” Ook voor themafeesten weten mensen de winkel te vinden. Voor the sixties, maar ook voor een feestje met ‘iets met de letter P-thema’. ,,We verkopen ook opblaasbare megapenissen, doen het altijd leuk.”

Dat kan leuker!

De Sinterklaasfeestartikelen kennen tegenwoordig een flinke daling -,,er blijft weinig meer van een feest over”-, Halloween wordt steeds geliefder en je kunt het zo gek eng maken als je zelf wilt. Voor vijf euro heb je al een gebitje, bloed en haarspray, ,,en voor 150 een compleet pak met pruik, masker en vele accessoires.” Je kunt hier van alles vinden, maar wanneer iemand weer ‘van die duivelshoorntjes’ komt afrekenen, denken ze weleens: man, dat kan toch zo veel leuker, ,,we laten ze graag zien wat nog meer kan.” Relatief nieuw zijn de kant-en-klare wonden die je zo op je gezicht plakt, weet Wendy. Een stuk praktischer dan de thermo-wax waarmee je zelf de wonden nog in elkaar moest boetseren. ,,En deze krijg je er ook zo weer af.”

kant-en-klare wond

Halloweeen-huisfeestjes

Scholiere Laurette en broer Sam doen samen inkopen voor een Halloweenhuisfeestje dit weekend, ,,die zijn sowieso onder jongeren nu heel populair.” Klasgenoten gaan als Buurman en Buurman, Teletubbie en panter. Niet echt eng, beaamt ze, ,,maar het gaat ook meer om het verkleden.” Zij zelf heeft gekozen, nadat ze hoorde dat haar vriendin als duivel gaat, voor een witte engel-pak, een mooi duo samen dus. ,,Gelukkig heeft het pak wel kleine vleugels, is anders ook zo onhandig, blijf je overal achter hangen.” Sam is nog in dubio, ,,maar ik wil nu eigenlijk ook als witte engel...”

Nepborsten?

Horror en humor gaan hand in hand in deze feestelijke winkel. Waar de ene man vraagt om ‘zo’n mes door je hoofd’ vraagt een ander ‘of ze ook nepborsten hebben’. Nee hoor, zeggen ze dan met een knipoog, ,,die zijn hartstikke echt!”