Hoe het vogeljongetje Ben de Birdman werd

Je hebt van die echte knuffeldieren, waar iedereen spontaan ‘you’re so fluffy!’ bij uitroept, nadat snel even een foto voor op Instagram is gemaakt #zoschattig. Sommige dierenliefhebbers hebben dan wel niet de meeste aaibare, maar zeker wel bijzondere dieren en hebben er minstens zo’n bijzondere band mee.

Ben de Birdman

Op z’n zesde vond hij een aangetikt ei en nam het mee naar huis. Het ei ging open, er kwam een kuikentje uit en Ben de Keijzer werd voor de eerste keer vader, op z’n zesde. Rinkie, zoals hij het beestje noemde en hij waren vanaf dat moment onafscheidelijk. ,,Ik fietste altijd met m’n haantje voor op m’n stuur door het dorp. Ze noemden me het vogeljongetje.” Het verhaal krijgt geen happy end, hoor, waarschuwt hij snel. Een ‘beetje het Flappie-verhaal’, want op een goede -of slechte- dag kon hij zijn huishaantje nergens meer vinden. Pas jaren later vertelde z’n moeder dat ze een ‘andere bestemming’ voor Rinkie, die zo beschermend was dat hij mensen aanviel op hun erf, had gevonden.

James is me er eentje

Ruim 100 vogels

De vogelfascinatie is sindsdien een feit en het vogeljongetje van toen is Ben de Birdman geworden. Want zo noemen ze hem nu in Berkel en Rodenrijs waar hij De Roofvogelboerderij runt. Niet heel gek ook, als je ruim 100 vogels hebt, waaronder een pelikaan, veertien ooievaars, uilen, arenden, gieren en valken. Hij houdt, vliegt en broedt vogels, omschrijft hij zijn professie die hij dagelijks met een grote lach uitoefent. Zo geeft hij onder andere workshops met roofvogels en uilen, ,,niets mooiers om met mensen die unieke ervaring te kunnen delen.”

Geen 'huis'dieren

Overigens ziet hij z’n vogels niet als huisdieren in de letterlijke zin van het woord, want bij hem zitten ze in de grote tuin, volières en bij de vijver. ,,Je moet wel de ruimte en leefomgeving hebben om zulke vogels te kunnen houden.” Wel heeft hij een ‘huisdier’band met ze en de vogelman beschrijft ze stuk voor stuk liefdevol. James de pelikaan is me er eentje, begint hij. Dan komt hij sneaky aangestiefeld op z’n dunne poten en trekt hij aan z’n baasjes broek om te zeggen: yo baas, hier ben ik! ,,Mooi dat die vogels zo’n eigen willetje hebben.”

Lieflijke Jip

Rozenceremonie

Ooievaar Jip is juist heel ‘lieflijk en zachtaardig’ en Karel de raaf heel leergierig. En bovendien z’n lieveling, verklapt hij. Karel (7) kan wel 40 jaar worden en is net zo slim als een kind van vier, heel slim dus voor een vogel. ,,Continu heeft hij prikkels nodig en ik leer hem daarom telkens nieuwe dingen.” Zo leerde de Birdman hem onlangs nog om rozen te komen brengen tijdens de roofvogel-workshop. ,,Zoek ik een leuke dame uit en dan komt-ie eraan gesneld, met een roos in z’n snavel. Vinden ze leuk, en hij ook.”

Met Karel, zijn favorietje, die op Dierendag een extra eendagskuiken krijgt, ,,maar eigenlijk is het elke dag Dierendag hier"

Liever dino's

Z’n drie zonen hebben overigens niet dezelfde fascinatie als hun vader. ,,Ze zijn liever bezig met computers, brommers en dino’s”, haalt hij z’n schouders op, ,,maar misschien komt het nog.” Met Dierendag geeft hij z’n vogels zeker wat lekkers. Een extra eendagskuiken bijvoorbeeld, (,,vindt Karel lekker”) of een zalmkop voor James, ,,maar eigenlijk is het hier natuurlijk elke dag Dierendag.” Een wederzijdse band is er absoluut tussen hem en de vogels, besluit hij. ,,Ze vertrouwen me en vliegen daarom ook nooit weg.”