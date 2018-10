Efteling neemt afscheid van Bobsleebaan

Soms krijg je een enorme portie eten in een restaurant of heb je zelf toch net iets te weinig eetlust, maar feit is dat er eten op je bord ligt en jij het niet meer op kan. Wat doe je dan? Laat je het weghalen door de bediening of vraag je om een doggybag? Dat laatste zouden we moeten doen, maar vinden we nog wel eens gênant om te vragen. Hoewel, we worden er wel steeds beter in.

We durven iets vaker om een doggybag te vragen, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Van de benaderde personen zegt 44 procent het gênant te vinden om een doggybag te vragen. In 2014 ging dat nog om meer dan de helft van de ondervraagden. Natuur & Milieu is blij met de ontwikkeling en constateert dat de doggybag, die in landen als de Verenigde Staten en Zweden heel normaal is, langzaam ingeburgerd raakt.

Gênant