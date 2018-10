Duitse verpleger bekent doden van honderd patiënten

In het Duitse Oldenburg is een voormalig verpleger veroordeeld voor het om het leven brengen van honderd patiënten. De 41-jarige Niels Högel bekende bij patiënten een hartmedicijn in te spuiten, waarna hij probeerde ze weer tot leven te wekken. Dit lukte echter niet altijd.

Eerder al bekende Högel betrokken te zijn geweest bij 27 sterfgevallen. Hij kon zich alleen niet al deze voorvallen herinneren, er werd er voor slechts 6 veroordeeld. Dit betekent dat er nu in totaal 106 sterfgevallen aan hem zijn toe te schrijven. De aanklager verdenkt Högel van meer dan tweehonderd sterfgevallen.

Heropening van de zaak

Högel bekende tijdens de eerste dag van zijn nieuwe proces. „Het klopt wat je zegt” antwoordde hij op de vraag van de aanklager. „Het zijn om en nabij de honderd doden, maar meer niet.”

De aanklager pleitte tijdens het proces dat het voor de voormalig verpleger ging om een spelletje. Hij zou uit verveling heldendaden hebben willen verrichten. Het was zijn doel dat zijn collega’s hem zouden zien als een held en een uitstekend verpleger.

In 2005 werd Högel betrapt, toen hij een hartmedicijn inspoot bij een patiënt die dat niet nodig had. Hij werd toentertijd veroordeeld tot 7 jaar cel. Nabestaanden zorgden er vervolgens voor dat de zaak in 2014 werd heropend.

Aantal ligt waarschijnlijk hoger

In 2008 en in 2015 stond Högel terecht voor de dood van dertig patiënten. Het Openbaar Ministerie liet stoffelijke resten van 130 patiënten opgraven en onderzoeken. Volgens nu.nl kreeg de ex-verpleger levenslang opgelegd voor twee moorden, twee pogingen tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De ex-verpleger was werkzaam bij een klinieken in Oldenburg en Delmenhorst. Uit gegevens van de kliniek in Oldenburg bleek dat er opvallend veel mensen stierven, op momenten dat Högel aan het werk was. Toch kreeg hij een goede beoordeling mee toe hij van baan veranderde en in Delmenhorst aan de slag ging. Hoewel er wel werd gepraat, werd er geen onderzoek ingesteld.

De zaak is één van de grootste moordzaken in de Duitse geschiedenis. Naar alle waarschijnlijkheid ligt het aantal sterfgevallen door toedoen van Högel nog veel hoger. Verder onderzoek is echter niet mogelijk omdat deze patiënten zijn gecremeerd.