De baas kan je helpen met stoppen met roken

Als Hugo Pelzer (nu 39) opstond, ging hij meteen naar buiten om een sigaretje op te steken en een kop koffie te drinken. Een pakje sigaretten ging er op gegeven moment wel doorheen, totdat hij vanuit zijn werk een cursus stoppen-met-roken aangeboden kreeg.

Hij had al eerder een poging gedaan om te stoppen. “Dat viel me zwaar. Vooral omdat mijn collega’s wel gewoon rookten. Dat is ook waar het stuk liep, dan stond ik buiten gewoon weer met ze mee te roken.” Toch wilde hij wel stoppen. „Vanwege mijn gezondheid en ook vooral voor mijn gezin.”

Belonen

Pelzer is een van de tien werknemers van voederbedrijf Vitelia, die in 2016 gestart zijn met de stoppen-met-roken cursus. Uit onderzoek van de universiteit van Maastricht blijkt donderdag dat het aanbieden van zo’n cursus, in combinatie met het belonen van de participanten, een positieve uitwerking heeft op het aantal mensen dat het stoppen met roken volhoudt.

Onderzoeker Floor van den Brand vertelt dat dit de eerste studie in Nederland op dit gebied is. „In Amerika wordt er wel al langer gekeken naar beloningen, maar in Nederland leek het tot kort geleden minder geaccepteerd te zijn. Ik heb het idee dat mensen er nu meer voor open staan, ook omdat meer geaccepteerd wordt dat roken een verslaving is en dat rokers geholpen moeten worden.”

Afschrikken

Van den Brand legt uit dat bijna een kwart van de Nederlanders nog rokende is. „Dat aantal daalt wel, maar te langzaam.” Uit het onderzoek blijkt dat een gezamenlijke stopcursus, in combinatie met beloningen in de vorm van cadeaubonnen, ervoor zorgt dat een groot deel van de rokers blijvend stopt. „Ze doen het namelijk samen. Je bent een groot deel van de dag op je werk en kan elkaar dus ook voor een groot deel van de dag ondersteunen.”

Een positieve benadering – het begeleiden en belonen – helpt volgens Van den Brand met het stoppen. „Beter dan afschrikken: het is namelijk een extra steuntje in de rug. Hoewel de maatregelen van de overheid – het verhogen van de prijs van een pakje sigaretten bijvoorbeeld – wel samengaan met het belonen; hoe meer er gedaan wordt tegen het roken, hoe beter.” Tijdens het onderzoek konden de stoppers in totaal zo’n 350 euro aan cadeaubonnen krijgen.

Konijnen voeren

Loes Kessels, HR-manager bij Vitelia, vertelt dat het bedrijf af wilde van de rokende medewerkers bij de ingang. „Dan stonden ze in groepjes onder werktijd buiten te roken, dat beeld wilden wij als bedrijf niet uitstralen.” En dus gingen ze met de bewuste werknemers in gesprek. „Toen bleek dat een groot deel eigenlijk wilde stoppen met roken, maar daar moeite mee had. Wij wilden hulp bieden.” Daarom deed het bedrijf mee met de stoppen-met-roken-cursus. „Wij willen als bedrijf investeren in de gezondheid van onze medewerkers en hen helpen met stoppen met roken past prima in dat plaatje.”

Uiteindelijk hebben tien werknemers meegedaan met de cursus, waarvan er nu – twee jaar later – acht nog steeds gestopt zijn. Negatieve reacties van niet-rokende collega’s waren er eigenlijk niet. „Dit is één van de dingen die wij doen voor de gezondheid van onze medewerkers: nu toevallig voor de rokers, de volgende keer is het voor mensen die meer willen sporten", aldus Kessels. Mocht er voldoende interesse zijn, zouden ze in de toekomst nog wel een keer zo’n traject in gaan. „Maar dan zonder beloning. Die werd nu gefinancierd vanuit de universiteit, maar wij willen niet de ene werknemer wel belonen en de ander niet. In principe is een betere gezondheid en geld uitsparen al beloning genoeg”, aldus Kessels.

Voor Pelzer maakte de beloning niet het verschil. „Wij hoorden sowieso pas later in het traject dat we een beloning zouden krijgen. Dat was mooi meegenomen, maar niet waar ik het voor deed.” Twintig jaar lang rookte hij sigaretten, het zat voor hem vooral in die ochtendroutine. „Die moest ik vervangen. Nu kijk ik ’s ochtends het nieuws en voer ik de konijnen.”