Borstkankermaand: 'Meer van moeder gaan houden'

Vandaag start Pink Ribbon de Borstkankermaand om aandacht te vragen voor de ziekte die 1 op de 7 vrouwen treft. De 25-jarige Minou houdt een blog bij over de strijd van haar moeder tegen de ziekte. „Ik ben anders naar haar gaan kijken, nog meer van haar gaan houden.”

Het leven, daar moet je van genieten. Niet denken aan wat volgende maand komt, kijk eerst maar eens naar morgen. Voor de 25-jarige Minou de Jager uit Brunsum is het leven allesbehalve vanzelfsprekend. ,,We zijn eigenlijk zoveel bezig met verplichtingen die we onszelf opleggen. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Hoe cliché het misschien klinkt: de dag moet je plukken.’’

Inkijkje

Het is 12 september 2017 als Minou haar eerste blog publiceert voor Pink Ribbon. Een manier om haar gevoelens te verwerken en andere patiënten en familieleden een inkijkje te geven in hoe zij als jonge dochter het ziekteproces van haar moeder Lieneke beleeft.

,,Je hoort dat veel mensen om je heen deze rotziekte krijgen. Maar nooit gedacht dat een paar steken in de borst bij mam deze ellende met zich mee zou brengen’’, zo schrijft ze in haar eerste blog.

Want in korte tijd is het leven van het hechte gezin De Jager op z’n kop gezet. Als Lieneke steken in haar borst voelt, denkt de huisarts in eerste instantie dat er niets aan de hand is. Er wordt enkel voor de zekerheid een medische foto gemaakt. Een opname die later een zorgwekkend beeld laat zien: er blijkt toch sprake van kanker.

Trots

Minou en haar vader staan haar moeder bij in elke behandeling die ze moet ondergaan. Het blijkt een moeilijk traject van onder meer chemokuren, bestralingen, medicijnkuren en operaties. Minou beschrijft in haar blog uitgebreid hoe trots ze is op haar moeder die elke behandeling met strijdlust ondergaat.

Optimistisch

Maar hoe optimistisch Minou ook is ingesteld, de gedachte dat haar moeder daadwerkelijk ziek is, komt soms ook hard binnen: ,,Vaak ‘vergeet’ ik het. Dat komt puur omdat mijn moeder zich zo ontzettend groot houdt. Totdat ‘s avonds de pruik wordt ingeruild voor een hoofddoekje, dan word ik weer even wakker geschud van ‘ja Minou, ze is toch echt wel ziek’.’’

Minou en haar vader en moeder laten een wensballon op.

Inmiddels is de ziekte stabiel en begint Lieneke aan de laatste behandelingen. Als alles goed gaat, heeft Minous moeder de laatste behandeling in november of december achter de rug. Tegelijkertijd moet het gezin leven met de gedachte dat de kans reëel is dat de kanker terugkeert.

Dankbaar

Maar deze turbulente periode heeft Minou ook inzichten gegeven. ,,In zekere zin heeft de borstkanker van mam ook iets ‘moois’ gebracht. Ik ben haar door dit alles op een andere manier gaan bekijken. Ik realiseer me dat het leven niet vanzelfsprekend is. Je moet echt alles uit het leven halen, want één stomme foto kan er al voor zorgen dat je leven op z’n kop staat. Ik ben alleen nog maar meer van haar gaan houden en ben haar dankbaar voor alles wat ze is.’’

De blog van Minou vind je op blog.pinkribbon.nl/minou.

Borstkankermaand

De A’DAM Toren kleurt vanavond om 20.00 uur roze, uit respect voor de borstkankermaand, die vandaag is begonnen. Pink Ribbon wil hiermee aandacht vragen voor de ziekte. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. Ruim 25% van de vrouwen met borstkanker is daarnaast moeder van thuiswonende kinderen. Het startschot van de borstkankermaand is vandaag om 20.00 uur via Facebook Live van Pink Ribbon en KWF te volgen.