Ziek stel Salisbury niet vergiftigd door novitsjok

Er zijn geen aanwijzingen dat het stel dat zondag onwel werd in de Britse stad Salisbury in aanraking is gekomen met het zenuwgas novitsjok. In verband met de vergiftiging van een oud-spion en zijn dochter in Salisbury, werden veel voorzorgsmaatregelen genomen nadat nu opnieuw twee mensen onwel waren geworden in de stad.

De man van in de veertig en de vrouw van in de dertig zijn in het ziekenhuis onderzocht. ,,We kunnen nu bevestigen dat er niets is om aan te nemen dat novitsjok de stof is. Beide personen blijven ter observatie in het ziekenhuis'', luidt de verklaring van de politie.

Veel hulpdiensten

Zondagavond werd een groot gebied rond een Italiaans restaurant in het centrum afgezet nadat twee mensen er onwel werden. Vanwege de recente gebeurtenissen in Salisbury waren de hulpdiensten in groten getale aanwezig.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of er sprake is van een misdaad. Het onderzoek loopt nog. Behalve in de directe omgeving van het restaurant zijn de afzettingen opgeheven.

Eerdere vergiftiging

Salisbury is de woonplaats van de Russische oud-spion Sergej Skripal. Hij werd er begin dit jaar vergiftigd met het zenuwgas novitsjok, volgens de Britse regering door twee Russische spionnen. Ook Skripals dochter Joelia werd ziek. Beiden overleefden. Een stel uit een naburig dorp werd ook ziek, mogelijk doordat ze per ongeluk met novitsjok in aanraking kwamen. De vrouw overleed, de man herstelde.