'Stint neemt bij schuld de verantwoordelijkheid'

De producent van de Stint, waarmee het ongeluk bij het spoor van Oss afgelopen donderdag plaats vond, is bereid volle verantwoordelijk te nemen als blijkt dat het ongeluk te maken heeft met de kwaliteit van de bolderkar.

Ergste wat een ouder kan overkomen

Volgens Omroep Brabant heeft directeur Edwin Renzen dit gemeld in een brief aan alle eigenaren van een Stint. Renzen schreef ook een openhartige open brief. „Dit is het ergste wat een ouder kan overkomen. We leven ontzettend mee met de betrokkenen."

Renzen beschrijft onder andere waarom hij direct naar Oss afreisde nadat hij hoorde over de betrokkenheid van de Stint. „Dit deed ik omdat ik me betrokken voel en ik het gevoel had dat ik daar moest zijn op dat moment. Mijn collega heeft me gebracht. In de auto heb ik zoveel mogelijk telefoontjes beantwoord. We willen ook nu communiceren zoals altijd, open en eerlijk."

Medewerking verlenen

Het bedrijf stelt dat het alles doet om zo open en duidelijk te blijven communiceren over het ongeluk en de instanties wil helpen. „We blijven in contact en paraat om onze medewerking te verlenen."

Wel wijst het voorlopig mediaverzoeken af en zullen de officiële statements vermoedelijk vanaf de site komen. „Op de verzoeken vanuit de media commentaar te geven, kunnen wij niet ingaan tot er meer duidelijk is", zo meldt Stint Urban Mobility. „Het is eerlijk gezegd ook erg moeilijk op de enorme hoeveelheid verzoeken die de laatste dagen op ons zijn afgekomen te reageren."