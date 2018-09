'Serious Request is een aflopende zaak'

Het duurt nog even voordat we de kerstboom weer optuigen, maar toch wordt maandag al volop gesproken over dé kerstactie waar Nederland jarenlang van in de ban was: Serious Request. Dit jaar zien we voor het eerst sinds vijftien jaar Het Glazen Huis niet meer terug en gaan de 3FM-dj’s zelf het land rond om geld op te halen voor het Rode Kruis. Is De Lifeline, zoals de nieuwe formule heet, de oplossing voor de al jaren dalende opbrengst van Serious Request?

Glorietijd voorbij

Lange tijd was Serious Request een groot succes, waar heel Nederland de dagen voor kerst op af kwam. Drie dj’s sloten zich op in Het Glazen Huis om in samenwerking met het Rode Kruis geld op te halen voor een zogenaamde ‘stille ramp’. Geen voedsel, 24 uur per dag radio maken en op Kerstavond bevrijd worden om vervolgens het opgehaalde miljoenenbedrag bekend te maken.

In 2012 beleefde de actie van radiozender NPO 3FM haar hoogtepunt: Giel Beelen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom haalden voor hun actie ‘Lets hear it for the babies’ ruim 13,8 miljoen euro op. Een absurd hoog bedrag. Vijf jaar later leek het dieptepunt van Serious Request te zijn aangebroken. In Apeldoorn haalden Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen ruim vijf miljoen euro binnen. Sinds de editie van 2007 in Den Haag was het opgehaalde bedrag niet zo laag.

Nieuwe formule

Het was daarom de vraag of we deze kerst überhaupt iets van de actie van NPO 3FM terug zouden zien. Nu lijkt de radiozender toch een ‘oplossing' te hebben gevonden met De Lifeline. Dat Het Glazen Huis plaats heeft gemaakt voor wat anders, is volgens media-expert Marianne Zwagerman in ieder geval een goede zaak: „Ze hebben er goed aan gedaan om de oude opzet los te laten en iets anders te proberen. Het Glazen Huis werkte al jaren niet meer. Door alle camera’s en livestreams in radiostudio’s is het kijken naar zo’n Glazen Huis niet meer van deze tijd.” Bovendien werkt het geld geven aan een grote organisatie als het Rode Kruis niet meer in deze tijden van crowdfunding, vindt Zwagerman.

Met De Lifeline touren de radio-dj’s al wandelend door Nederland heen en halen ze geld op voor niet één, maar drie verschillende doelen: reanimatiecursussen en AEDS in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. „Twee van de drie doelen staan in ieder geval dichter bij de doelgroep. Het reanimeren kan over je oma gaan en natuurgeweld hebben we zelf ook al weleens gezien.”

Dalende cijfers

Maar of de nieuwe formule van Serious Request de oplossing is voor de dalende opbrengst van de afgelopen jaren, is volgens de media-expert maar de vraag. Volgens Zwagerman gaat de dalende opbrengst gepaard met de dalende populariteit van NPO 3FM. Het huidige marktaandeel van de radiozender is 2,6 procent, dat percentage is nog nooit zo laag geweest. Ze heeft begrepen dat door een contract met het Rode Kruis de radiozender wel door moést gaan met Serious Request. „Steeds minder mensen luisteren naar 3FM. Het is goed dat ze voor een nieuwe opzet zijn gegaan, maar die hele radiozender moet op de schop. De zender heeft niets meer aan de actie en het Rode Kruis ook niet. Het is een aflopende zaak.”

Een meer voor de hand liggende oplossing zou misschien zijn om de actie dan naar een radiozender als NPO Radio 2 te verplaatsen, dat één van de populairste radiozenders van het moment is. Maar dat zou de NPO volgens Zwagerman nooit doen, omdat de radiozender tijdens de kerst al de succesvolle Top 2000 uitzendt. „De NPO heeft er geen enkel belang bij om Serious Request te verplaatsen naar Radio 2. Ze gaan niet sleutelen aan de Top 2000.”

Een nieuwe weg

Ook radio-dj Wouter van der Goes denkt dat de dalende opbrengst samenhangt met de slechte cijfers van NPO 3FM. Van der Goes deed in 2004 mee aan de allereerste editie van Serious Request, toen nog op de Neude in Utrecht. „Ik heb er niet voor geleerd, maar je kunt een logisch verband leggen tussen de lagere opbrengst en het dalende marktaandeel.” Toch is de dj nog altijd optimistisch over de actie en de radiozender. „Er wordt nog steeds heel veel geld opgehaald. Ik denk niet dat het echt slecht gaat. 3FM is net een nieuwe weg ingeslagen.”