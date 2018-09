Na volgende week herdenkingsbijeenkomst Oss

De gemeente Oss zal een algemene herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de overleden kinderen van het ongeluk met de elektrische bakfiets van donderdag. Die bijeenkomst zal pas na volgende week plaatsvinden, volgende week vinden de uitvaarten plaats.

Condoleance

Over de aard van de herdenkingsbijeenkomst wordt nog overlegd met de ouders van de overleden kinderen en andere nabestaanden. Daarna wordt ook pas meer duidelijk over de datum en de manier van herdenken. De gemeente liet vrijdagmiddag weten veel vragen te krijgen over een gezamenlijke plechtigheid.

Er worden bloemen bij de spoorwegovergang in Oss gelegd / ANP

Vrijdag is er een condoleanceregister geopend op internet, daar zijn in korte tijd al veel reacties binnengekomen. Er wordt ook geld ingezameld voor de nabestaanden en slachtoffers. Het doel is om 60.000 euro binnen te halen, voor ieder slachtoffer 10.000 euro.

Donderdag kwamen bij een ongeluk met een elektrische bakfiets en een trein vier kinderen om het leven. Een vijfde meisje van elf ligt zwaargewond in het ziekenhuis, net als de volwassen bestuurster van de zogenoemde stint. Drie van de vijf kinderen kwamen uit één gezin en alle kinderen zaten op basisschool De Korenaer in Oss. Daar was vrijdag slachtofferhulp aanwezig.

Gedenkplaats

Leerkrachten van verschillende scholen in Oss verzamelden zich vrijdag op basisschool De Korenaer voor een herdenking. Vanuit daar wandelden ze een stille tocht naar de gedenkplaats.

Bloemen bij de spoorwegovergang in Oss / ANP

Volgens Sandra Beuving, van scholenorganisatie Saam, was er behoefte aan een gezamenlijke herdenking. De leerkrachten legde bloemen neer bij de nog steeds in omvang toenemende gedenkplaats bij de spoorwegovergang.