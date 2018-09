Koopakte onbegrijpelijk, maar we tekenen toch

Het is bijna weekend en de laatste krant van deze week, de krant van vrijdag 21 september, vind je morgen op onder andere de grote stations. Wie niet kan wachten, of morgen een dagje thuis blijft, kan de krant hier alvast lezen.

Natuurlijk besteden we veel aandacht aan wat ons allemaal sinds gisterochtend bezighoudt: het hartverscheurende ongeluk met een elektrische bolderkar in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen. We vragen aan rouwcoach Ed van der Vight hoe, en of de ouders en de familieleden de dood van de kinderen te boven kunnen komen. Van der Vight verloor zijn zoontje en weet dat wisselende emoties erbij horen. Ook besteden we aandacht aan de reacties op het ongeluk, en de bijzondere herdenking die spontaan werd georganiseerd.

Verder schrijven we over de ‘bizarre’ oproep van een moeder om een mazelenfeestje te organiseren om kinderen doelbewust te besmetten. Zo zou er ‘een sterke generatie ontstaan’. De Facebookoproep kon rekenen op veel woede. Ook lees je onder andere het laatste nieuws over Jos Brech, het leven van Glennis Grace na America’s Got Talent, het nieuwe album van Mumford & Sons en reistips voor Zuid-Spanje.