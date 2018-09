Jeugdsoos verantwoordelijk dood 15-jarige Max

We zeuren over het weer en delen de rekening door tweeën. We gebruiken de fiets overal voor en hebben voor alles in ons land wel een regeltje bedacht. Oh, en we kussen elkaar drie keer bij begroeting. Een aantal typische Nederlandse eigenaardigheden die alleen wij begrijpen en waar we ook, zo blijkt uit onderzoek, toch wel een beetje trots op zijn.

Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht typische Nederlandse eigenaardigheden en kwam er achter dat we best een beetje om onszelf kunnen lachen. En sterker nog: we zijn zelfs een beetje trots op ons rare gewoontes! Van de 1024 mensen die meededen aan het onderzoek, zei 42% trots te zijn op de typische gekke dingen die we soms doen.

Kringverjaardagen