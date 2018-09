Hoe kunnen de kinderen in Oss omgaan met verlies?

Het tragische ongeval met de elektrische bakfiets en trein in Oss houdt vele mensen bezig. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven. Een vijfde meisje van elf ligt zwaargewond in het ziekenhuis, net als de volwassen bestuurster van de zogenoemde stunt. Bekende mensen en politici delen hun medeleven op sociale media.

Volgens Leoniek van der Maarel, rouwtherapeut bij Stichting Achter de Regenboog kunnen we spreken van nationaal medeleven. ,,Zodra er kinderen bij betrokken zijn, betrekken we een ongeluk sneller op ons zelf. We kunnen -ook als je geen kinderen hebt- snel voelen hoe verschrikkelijk het is als je een kind verliest. De kinderen die zijn omgekomen zijn nog zo jong, ze hebben het leven nog niet kunnen proeven. Dat is tegen de natuur in. Je voelt de kwetsbaarheid.”

'Je wilt iets doen'

Volgens de rouwtherapeut is het ook begrijpelijk dat mensen massaal hun steunbetuiging delen op sociale media of naar een fysieke plek gaan om te rouwen. ,,Als het om kinderen gaat kunnen we de situatie sneller betrekken op ons zelf. Je refereert misschien aan je eigen kinderen, neefjes, nichtjes of buurtkinderen. Je wilt de ouders steunen en je wilt iets doen.”

Foto: ANP

Leoniek van der Maarel legt uit hoe de kinderen op de bassichool de Korenaer het beste met dit verdriet om kunnen gaan. ,,Het is belangrijk dat leerkrachten open en eerlijk blijven. Hun fantasie is vaak erger dan de werkelijkheid.” Ook al begrijpen kinderen misschien niet goed wat er is gebeurd, ze voelen en merken dat er iets aan de hand is. Daarom is het belangrijk om de kinderen uit te leggen wat er heeft plaats gevonden. ,,Ze maken het anders misschien zelf nog erger dan het is, ze hebben de concrete werkelijkheid nodig.”

Nog geen doodsbesef

Ook bij de kleintjes is het noodzakelijk om open te zijn. ,,Kinderen onder de zes jaar hebben nog geen doodsbesef, dat komt omdat ze nog geen tijdsbesef hebben. Maar dat neemt niet weg dat het goed is om te zeggen wat er aan de hand is.” De kinderen op de basisschool in Oss kregen vandaag de mogelijkheid om te praten en te tekenen. ,,Door een tekening te maken kunnen de kinderen hun gevoel uiten.”

Gerust stellen

Maar niet alleen voor de kinderen in Oss is het essentieel dat er openlijk over wordt gepraat. ,,Mocht je kind vragen wat er aan de hand is, zeg dan niet dat er niets is gebeurd, dan maak je ze juist bang en blijven ze onwetend. Leg uit wat er is gebeurd en stel ze daarna ook direct gerust."