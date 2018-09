'Elkaar vinden in verdriet' bij herdenking drama Oss

De premiers van Nederland, België en Luxemburg zijn het erover eens dat de Benelux-landen in dezelfde tijdzone zouden moeten blijven. De vraag is nog of dat de zomer- of de wintertijd moet worden.

Consequenties

Om die vraag te beantwoorden zullen de bewoners van de Benelux-landen gevraagd worden naar hun voorkeur. Volgens een woordvoerster vindt Rutte het „prima" gezamenlijk naar het vraagstuk klokverzetten te kijken. Dit naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie eerder dit jaar, om een einde te maken aan het twee keer per jaar klokverzetten in de Europese Unie. Elk land zou zelf moeten bepalen of het permanent op zomer- of wintertijd overschakelt in 2019. Voordat het zo ver is, moet het voorstel nog goedgekeurd worden.