Kinderen spoorongeval zaten in een 'stint'

Naar aanleiding van het ernstige ongeval donderdagochtend in Oss, zijn veel mensen op social media verdrietig maar ook boos: zij wantrouwen het vervoersmiddel waarmee de kinderen van a naar b werden gebracht. De vier overleden kinderen en het zwaargewonde kindje zaten namelijk in een zogenaamde 'stint', een elektrisch aangedreven kar die speciaal werd ontworpen voor de buitenschoolse opvang. De vrouw die zwaargewond raakte, bestuurde het voertuig.

Maar wat is de stint? Het karretje is een Nederlands ontwerp. In 2011 zijn Edwin Renzen en Peter Noorlander begonnen met de ontwikkeling en productie ervan. Het wagentje biedt plaats aan maximaal tien kinderen. De bestuurder staat rechtop achter de bak waarin de passagiers zitten. De stint valt in de verkeerscategorie 'bijzondere bromfiets'. Om het voertuig te mogen besturen moet je ouder dan zestien zijn en een korte cursus gevolgd hebben. Een helm, rijbewijs of kenteken zijn niet nodig.

Snelheid en remweg

De elektrische bolderkar heeft een maximumsnelheid van 17 kilometer per uur. De actieradius is 25 kilometer. Volgens de website stintum.com is de remweg van de kar 3,5 meter bij een snelheid van 15 km/u. Er rijden naar schatting 3000 stints rond in Nederland. Ze worden niet alleen voor het vervoer van kinderen, maar ook voor stadslogistiek gebruikt.

De website van de slimme vervoersoplossingen voor grote steden is momenteel maar af en toe te bereiken. Veel mensen lijken te willen wat het voor voertuig is. Veel social media gebruikers roepen op het gebruik van de bijzondere bromfiets te verbieden. „Die bakfietsen moeten verboden worden in de kinderopvang!!!! Begrijp ook niet dat ouders dit goed keuren dat de kinderen op deze manier vervoert worden", schrijft een lezer van Metro op Facebook. Ook op Twitter vragen mensen zich af waarom kinderen op deze manier vervoerd worden.

Het is natuurlijk niet te zeggen of het verbieden van het vervoersmiddel zulke ongelukken in de toekomst zal voorkomen. En volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang doen kinderdagverblijven „er alles aan om een veilig transport te garanderen". Zolang nog niet duidelijk is waardoor het ongeluk is gebeurd, wil de brancheorganisatie niets zeggen over bijvoorbeeld regels en afspraken. Op zich zijn de elektrische bakfietsen toegestaan „en daar gelden normale verkeersregels voor. Kinderdagverblijven hebben protocollen en afspraken met ouders. In principe mag iedere medewerker op zo'n bakfiets rijden, getraind of ongetraind, maar normaal gesproken hebben de medewerkers er ervaring mee."

Oprichter Edwin Renzen van het bedrijf Stint is zwaar aangedaan door het ongeluk: ,,Dit is een ongelofelijk zware klap. Afgrijselijk", zegt hij tegen de NOS. De man hoorde via de media van het ongeluk, maar nog voor hij alle details wist, liet hij de vliegreis waarvoor hij aan het boarden was schieten en stapte hij in de auto naar Oss. ,,Dit is de ergste nachtmerrie van iedere ouder."

Veiligheid verbeteren

De bedenker zegt dat hij met zijn uitvinding juist de veiligheid in het schoolvervoer wilde verbeteren: ,,Ik zag zoveel kinderen bij school lopen tussen de busjes waarmee ze worden gebracht. Totaal onoverzichtelijk. Er waren al doden gevallen met taxi's. We wilden die situatie verbeteren." De uitvinding was ook zeker een succes, er rijden er duizenden rond in Nederland. Vooral kinderdagverblijven zijn blij met de stint. Ze kunnen kinderen makkelijk vervoeren, de kleintjes vinden de ritjes leuk en het is een groen alternatief voor de taxi of busjes.

De verkeersorganisatie van ons land, Veilig Verkeer Nederland, wil alleen reageren zodra er meer duidelijk is, maar zag tot nu toe geen grote problemen. Volgens hen is het voldoende om verantwoord om te gaan met het vervoersmiddel, net zoals met ieder ander voertuig.