Beveiliging Weertse kermis flink opgeschroefd

Alhoewel de dreiging van de terreuractie donderdag inmiddels is geweken, is de beveiliging van de kermis in Weert opgeschroefd.

Roadblocks en mobiel cameratoezicht moeten er onder andere voor zorgen dat de veiligheid bij de op één na grootste kermis in Nederland, gegarandeerd kan worden. De kermis is sinds vrijdag geopend.

Doelwit niet bekend

De burgemeester van Weert, Jos Heijmans, wijst erop dat de kermis niet het doelwit was van de zeven terreurverdachten die donderdag werden gearresteerd. Wat de verdachten bij een parkeerplaats bij de betonfabriek in Weert deden, is een raadsel voor de burgemeester. De burgemeester had vrijdagochtend overleg met politie en justitie. „Duidelijk is dat de kermis in Weert niet het doelwit was'', zei Heijmans. „Wat dan wel het doelwit was, weet ik niet.''

Burgemeester Heijmans trok vrijdag een eerdere bewering in dat de verdachten verbleven op een vakantiepark in Weert. Dat blijkt niet zo te zijn, liet hij vrijdag weten. Hoe de aangehouden terreurverdachten in Weert terechtkwamen, weet hij ook niet. Bij de aanhouding is geschoten en raakte een verdachte gewond,

'Nederland moet waakzaam blijven'

Ook na de arrestaties van terreurverdachten blijft het belangrijk dat Nederland waakzaam blijft. De dreiging is immers al langer aanwezig en blijft dat voorlopig, vertelde premier Mark Rutte vrijdag.

Rutte herhaalde dat de dreiging die van de donderdag opgepakte terreurcel uitging nu is geweken. „Het is belangrijk waakzaam te blijven. Wat gisteren naar buiten kwam, past in het dreigingsbeeld. Het risico op een aanslag is nog steeds reëel.''

100 kilo kunstmest

Bij de zeven verdachten die donderdag zijn opgepakt vanwege het plannen van een aanslag, zijn onder meer aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven voor bomvesten gevonden en 100 kilo kunstmest, dat mogelijk geschikt is voor het maken van een autobom.

De zeven blijven langer in voorarrest zitten, is vrijdag gesloten. Ze zitten nog in beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Woensdag wordt er opnieuw gekeken naar hun voorlopige hechtenis.