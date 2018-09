Beelden honderden Nederlanders op gluurnetwerk

Er is een digitaal netwerk ontdekt waarop - ook honderden Nederlandse - vrouwen stiekem zijn gefilmd. Door de camera's verdekt op te stellen, werd er geprobeerd bij de vrouwen onder hun rok te filmen. 'Geslaagde' resultaten bleken massaal gedeeld te worden.

Het zogenaamde gluurnetwerk werd aan het licht gebracht door RTL Nieuws, waarvan een van de redacteuren undercover ging in het wereldje. De daders bleken vooral toe te slaan op openbare plekken zoals het station. Vooral (rol)trappen zijn populair onder de filmers.

Punt van de schoen

Ook zijn er binnen het netwerk handleidingen in omloop, waarin wordt uitgelegd hoe je zo onopvallend mogelijk kan filmen. Dat gaat van plekken om je smartphone te verstoppen tot speciale spycams voor in de punt van je schoen. Als de filmers betrapt worden, is er zelfs een de-escalatiehandleiding.

En mocht je denken: gelukkig zie je niet bij wie er onder de rok gekeken wordt. Dan heb je het mis. Als ze eenmaal 'beet hebben' blijven ze vaak langer rondom de vrouw hangen om de rest van haar vast te leggen.

Lekker uitpuilen

In Nederland blijken ze onder andere te hebben toegeslagen in een sprinter en tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal. En wie mooi beeld deelt, krijgt een compliment. „Die kont puilt lekker onder dat mini-rokje uit en voor die met dat korte broekje geldt hetzelfde. Goeie vangst, goed gedaan!", is een van de vele reacties.

De 22-jarige Milou Deelen is een van de vrouwen bij wie de mannen onder het rokje probeerden te filmen. Zij had dit door. „Het is zo denigrerend en intimiderend. Het is ook een machtsvertoon van mannen, dat ze zomaar denken hun smartphone onder je rokje te kunnen stoppen."

Verboden vruchten

Seksuologe Astrid Kremers probeert het gedrag te verklaren. „Verboden vruchten smaken zoet. En we weten dat betrapt kunnen worden voor een deel van de mensen opwindend is. Maar het is natuurlijk niet oké: seksueel plezier mag, maar dan alleen met toestemming van beide partijen."

Overigens is het vervolgen van de daders niet makkelijk, zo legt Sven Brinkhoff, universitair docent strafrecht, uit. „De gluurder kan niet worden vervolgd onder de zedenwetgeving omdat er dan meer nodig is. En ook niet voor heimelijk filmen, want dat geldt weer alleen voor besloten ruimtes zoals sauna's. Er zit momenteel een gat in de wet."