Op vakantie naar Zuid-Europa? Pas op voor de mazelen

Het is oppassen geblazen wanneer je deze zomer afreist naar Zuid-Europa: daar is volgens de gezondheidsdienst GGD een mazelenuitbraak gaande. Populaire zomerbestemmingen zoals Frankrijk, Italië, Griekenland en Roemenië zijn daardoor risicogebieden.

Risicogroepen

Ben je geboren tussen 1965 en 1975? Dan loop je vooral risico wanneer je nauw contact hebt met de lokale bevolking, omdat er kans is dat je binnen dat tijdsbestek geen vaccinatie voor de mazelen hebt gekregen. Ook baby’s zouden een groter gevaar lopen. Het is trouwens niet zo dat je ‘zomaar’ de mazelen in deze landen oploopt – vooral door bijvoorbeeld bij locals in huis te logeren is er écht risico op besmetting. Dat rondje over het strand hoef je dus echt niet over te slaan.

Vaccinatie

Waarom juist in deze landen de mazelenuitbraak heerst? In Griekenland en Roemenië is vaccineren tegen mazelen niet verplicht. In Frankrijk en Italië gebeurt het nu wel, maar pas sinds begin dit jaar en afgelopen zomer. Dat zit in Nederland wel anders: zo’n 95 procent is hier beschermd tegen de mazelen. Het virus vormt sinds 1979 een onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.

What to do?

Een vervroegde vaccinatie kan handig zijn wanneer je een baby jonger dan 14 maanden meeneemt op vakantie, hetzelfde geldt voor mensen in die andere risicogroep. Mazelen is een infectieziekte die wordt overgedragen door niezen en hoesten. Het is superbesmettelijk en het lichaam moet er zelf voor zorgen dat het virus ‘opgeruimd’ wordt.