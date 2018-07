Gewonde Franse voetbalfans na paniek om knalvuurwerk

Er is een nieuwe aanhouding verricht in verband met de beschieting op het pand van de redactie van tijdschrift Panorama. Dat laat de redactie weten op basis van een bron bij justitie. Het gaat om een 25-jarige man uit Rotterdam, meldt de politie. Mogelijk gaat het om de schutter.

Motorclub

Vorige maand werd de gevel van het gebouw in Amsterdam 's nachts onder vuur genomen met een raketwerper. De politie hield de ochtend daarna al direct een verdachte aan, Richard Z. Hij is de baas van een motorclub in Woerden, een afdeling van de zogeheten Caloh Wagoh MC Main Triad. Z. zit nog steeds vast in deze zaak. Er is nog geen uitspraak gedaan over of de nu aangehouden verdachte ook lid is van Caloh Wagoh MC. Ook is er nog niet bekend gemaakt waar hij is opgepakt.