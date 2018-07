Filmeditor Wouter van Luijn doodgeslagen op Mallorca

Het Nederlandse slachtoffer van de vechtpartij met dodelijke afloop is de 34-jarige film-editor Wouter van Luijn. Hij werd in elkaar geslagen tijdens zijn vakantie op Mallorca. Van Luijn werd vrijdag vroeg in de ochtend in kritieke toestand naar het ziekenhuis op het eiland gebracht. Artsen konden zijn leven niet meer redden.

In de filmwereld is verslagen gereageerd op het overlijden van de in Limburg geboren Van Luijn monteerde tientallen films zoals Brasserie Valentijn. Naast films zette hij ook documentaires en teasers in elkaar.

Fatale vakantie

Van Luijn was met zijn vader naar Mallorca gereisd om te genieten van een vakantie. Het is niet bekend of zijn vader ook bij de vechtpartij aanwezig was. Op beveiligingsbeelden zouden de daders te zien zijn, het zou om vijf jongeren gaan. De politie is bezig met sporenonderzoek.

Het onderzoek focust zich op Son Banya. Dit is een sloppenwijk met veel criminaliteit en drugshandel op ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van de plek waar Van Luijn om het leven kwam.

Veelbelovende editor

Van Luijn gold als een veelbelovende editor die al tientallen producties op zijn naam had staan. In 2013 werd hij genomineerd voor een gouden kalf voor de montage van de film Wolf.

„Zojuist bereikte ons het nieuws dat Wouter van Luijn, een zeer talentvolle editor die oa ons Back in Action-filmpje monteerde, de man is die vannacht op Mallorca is doodgeslagen", laat Tijl Beckand weten op Twitter. "Onze gedachtes zijn bij de familie en geliefdes van Wouter."

Ook Katja Schuurman leeft mee met de nabestaanden. „Ik leef mee met iedereen die jou liefheeft. Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve: liefde, liefde, liefde iedereen, alstjeblieft...", schrijft de actrice en presentatrice bij een foto van Van Luijn.

Tygo Gernandt omschrijft Van Luijn als 'een hele goede editor'. "Wat vreselijk. Ik kende hem redelijk. Hij was een hele goede editor. Hij heeft twee van mijn laatste films gemonteerd, waaronder Killswitch. Een afschuwelijk bericht. Ik moet dit echt even verwerken", zegt hij tegen De Telegraaf.