Duiker overleden bij reddingsactie Thailand

Een poging om het gestrande elftal in Thailand te redden is tragisch afgelopen: de reddingduiker die de groep had moeten bevrijden, is buiten bewustzijn geraakt toen hij zuurstofmaskers aan het plaatsen was langs de eventuele vluchtroute in het grottencomplex. De duiker kwam hierbij om het leven.

Vermissing

Het drama rondom het gestrande elftal beheerst het nieuws in Thailand al dagen. De groep jongeren en hun trainer verdwenen op 23 juni tijdens een bezoek aan het grottencomplex, waar ze negen dagen lang vast hebben gezeten zonder dat iemand dat wist. Duikers spoorden de groep deze week pas op. De jongens zijn echter te verzwakt om zelf naar de ingang te duiken, waardoor er hard naar een andere oplossing gezocht wordt.

Ongeluk

Het inzetten van de reddingduiker had een stap in de goede richting moeten zijn, maar kwam helaas om het leven. De man was een voormalig lid van de Thaise elite-eenheid van mariniers en maakte deel uit van het reddingsteam in Chiang Rai.

Oplossingen

Er worden op het moment pompen ingezet om het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Daarnaast krijgen de voetballers een stoomcursus duiken en zwemmen. De tieners hebben gelukkig wel voedsel en er is een hulpverlener bij hen.