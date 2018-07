Culemborgs gezin alsnog uitgezet

Al vanaf april staat ‘ie er, het zwembad van drie bij vijf meter groot. Alle kinderen van het Rode Dorp in Deventer hebben er plezier van, maar daar kan binnenkort een einde aan komen. Het bad, dat in de voortuinen van twee huizen staat, moet namelijk weggehaald worden. Dat wil de woningbouwvereniging Rentree, die vreest voor beschadiging van de huizen mocht er iets mis gaan met het bad. De buurtbewoners weigeren echter het bad weg te halen en zo solidair als iedereen is, poppen nu overal in de buurt zwembadjes op.

Verplaatsen

Verkoeling voor de kinderen, dat is het enige dat de buurt voor ogen had toen het bad voor het eerst geplaatst werd. Half op de stoep, half in de tuin, niks aan het handje. Tot de gemeente langs kwam. Het zwembad mocht niet op het trottoir staan vanwege aansprakelijkheid voor de gemeente. De buurtbewoners vonden het vervelend maar konden zich uiteindelijk in de argumenten van de gemeente vinden. Het bad moest verplaatst worden naar eigen terrein. Duizenden liters water eruit, verplaatsen, duizenden liters water erin, klaar. De kinderen konden de luchtbedden weer van stal halen.