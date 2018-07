Britse verpleegkundige verdacht van moord 8 baby's

Kinderen tot veertien jaar kunnen vanaf 1 oktober geen energiedrankjes meer kopen bij Aldi. Het is een primeur in Nederland, want het is de eerste supermarktketen dat een leeftijdsgrens instelt op deze drankjes. In het buitenland besloten supermarkten een paar jaar geleden al om geen energiedrankjes meer aan kinderen te verkopen.

Discussie

Er is al jaren discussie over de pepdrankjes. Er zitten veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen in. Aldi zegt het besluit dan ook hebben te genomen om gezondheidsredenen en vanwege de bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energiedrankjes door kinderen.