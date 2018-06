Schurft onder studenten: 'De jeuk is het ergste'

Studenten uit de steden Utrecht, Groningen, Leiden en Den Haag worden steeds vaker geplaagd door schurft. Dat melden de GGD’s uit die regio’s. De naam van de huidaandoening doet vermoeden dat we nog in de Middeleeuwen leven maar niets is minder waar en ook nu kán iedereen nog schurft krijgen. Dat lijkt vooral onder studenten een probleem te zijn.

Hygiëne

Het probleem ligt bij de hygiëne in studentenhuizen. Het is er vaker vies en er staat stoffig meubilair. Daardoor wordt schurft doorgegeven. Bovendien knuffelen studenten meer, hebben ze meer seksueel contact, slapen ze vaker in hetzelfde bed en dragen ze vaker kleding van elkaar. De incubatietijd van schurft is zes weken, dat betekent dat je het beestje al bij je kan dragen zonder dat je het weet en gaat merken. Via langdurig contact of zelfs als je een vest van je vriend of vriendin draagt, kun je al besmet raken.

Schurft wordt verspreid door de schurftmijt. Deze mijt heeft een lichaam nodig om zich voort te planten. „De vrouwtjesmijten graven gangetjes onder je huid, daarin leggen ze eitjes en uitwerpselen. Dat gaat vervolgens enorm jeuken. De bultjes ontstaan vaak rond de polsen, maar je vindt ze ook in de knieholtes en bij vrouwen zie je ze ook onder hun borsten”, zegt M. van Meeteren (27), werkzaam als apotheker in Utrecht.

'Behoorlijke voorraad'

Met toenemende regelmaat heeft ze studenten aan de balie die een oplossing zoeken voor schurft. Kijkend in de administratie van de afgelopen maanden concludeert Van Meeteren dat er inderdaad een piek zichtbaar is van de verkochte medicijnen voor schurft bij haar apotheek. „Vanaf september 2017 zijn we meer van de crème gaan inslaan. Als ik kijk naar 2018 zie ik dat de maand mei vrij rustig is, maar dat er in januari en februari vier á vijf keer zo veel van de crème is verkocht.”

Ze vervolgt: „Er zijn heel wat verenigingen in Utrecht dus tegenwoordig hebben we een vrij behoorlijke voorraad crème en pillen liggen. Maar een enkele keer is er meer vraag dan aanbod. Zo stonden er een tijdje terug binnen een uur drie groepen studenten aan de balie die met hun hele huis wat tubes crème kwamen halen. Dan heeft de laatste groep pech en moeten ze de volgende dag terug komen.”

Besmettelijk

Het is namelijk van belang dat als er bij één persoon in een huis schurft wordt ontdekt, het hele huis een behandeling voor schurft ondergaat. Anders blijf je elkaar constant besmetten. „Ik ken een verhaal waarin drie jongens samenwoonden en twee besmet waren met schurft. Zij ondergingen een behandeling, maar de derde niet. Daardoor werden de andere twee ook constant weer besmet en zo blijf je door gaan.”

Wat zo’n behandeling precies inhoudt? „Insmeren met een speciaal daarvoor bestemde crème. Daarna was je al je klederen op 90 graden celcius, inclusief beddengoed. Mocht dat niet lukken, dan kun je je kleren ook in een afgesloten zak doen en drie dagen laten staan. De mijt heeft namelijk een lichaam nodig om te overleven en zonder een lichaam sterft het beestje. Een week later herhaal je dit proces”, adviseert Van Meeteren.

Jeuk

„Maar houdt wel in het achterhoofd dat het niet zo simpel is als: vandaag smeer ik en morgen is het over”, vervolgt ze. „Er bestaat ook nog zoiets als het post scabiës effect. Dat betekent dat de jeuk nog wel tot zes weken kan aanhouden, ook al is de schurftmijt verdwenen. Bovendien blijven veel mensen na die zes weken nog wel een tijdje paranoïde voor jeuk. Soms vinden mensen dat nog erger dan het daadwerkelijk hebben van schurft.”