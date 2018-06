Lees de Metro van donderdag 28 juni al online

De krant van donderdag 28 juni is morgenochtend weer te vinden op onder andere de grote treinstations in Nederland. Maar voor diegene die niet kunnen wachten: hij staat nu ook al online!

De Metro van donderdag staat in het teken van Music City: ons nieuwste platform op Metronieuws.nl. We starten met een interview met muzikaal talent Alan Walker, die naar eigen zeggen 'Nooit van plan was om een ster te worden.' Ook geeft onze muziekjournalist Pierre Oitmann vijf keer een concerttip weg. Deze week op de eerste plek? Lees het in Metro...

Gele kaarten en wonderkind

Verder een artikel over het belang van gele kaarten in de wedstrijd België - Engeland die donderdagavond plaatsvindt. Is extra voorzichtigheid nodig, of moeten er juist kaarten getrokken worden?

Hij is acht jaar oud en heeft al een gymnasiumdiploma in de pocket: Laurent Simons. Metro-journaliste Amarins de Boer interviewde de ouders van dit wonderkind, die naar de zomer gaat studeren.

Je leest de Metro van morgen hier.