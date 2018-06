Jubilerend VV Eenrum verloot vakantiehuis en auto

Een nieuw kunstgrasveld, een renovatie aan het sportcomplex en een overkapping voor het publiek. Zomaar een paar wensen van de Groningse voetbalvereniging Eenrum. Omdat ze liever niet hun hand willen ophouden bij de gemeente, zijn ze een loterij gestart. Met als hoofdprijs een vakantievilla ter waarde van 150.000 euro.

Voetbalvereniging Eenrum bestaat dit jaar precies honderd jaar, vertelt Hans Oorebeek (51), een van de initiatiefnemers van de loterij. „Honderd jaar is natuurlijk prachtig, maar we willen graag nog minstens honderd jaar vooruit." Eenrum is een dorp met 1500 inwoners en ligt in een krimpgebied. „Om aantrekkelijk te blijven, heeft de club een boost nodig.”

Kansspelautoriteit

„En daar komt altijd geld bij kijken, hè?”, lacht Oorebeek, zelf al 44 jaar lid van de club. Het idee om een loterij te organiseren, hadden ze afgekeken van een Friese voetbalvereniging, die vorig jaar om dezelfde reden een dergelijke actie op touw had gezet. „Toen werd er een huis verloot. Wij dachten: daar kunnen wij wel een schepje bovenop doen.”

En dus verloot de voetbalvereniging niet alleen een vakantiehuis, maar ook een Renault Twingo en een vakantiecheque ter waarde van 1000 euro. „Alle prijzen zijn belastingvrij en alles gebeurt onder toeziend oog van de notaris”, benadrukt Oorebeek die al heel wat uurtjes heeft zitten in het ‘administratieve geregel’. „Een loterij organiseer je niet zomaar”, lacht hij. „De notaris, accountant, belastingdienst en kansspelautoriteit komen allemaal om de hoek kijken.”

Naast een vakantievilla kunnen de deelnemers ook een Renault Twingo of een vakantiecheque winnen. Foto: VV Eenrum.

Interactieve voetbalmuur

Eén lot kost 98 euro en er worden maximaal 9900 loten verkocht. „De winkans is dus 1 op 9900, en is daarmee veel groter dan bij andere loterijen", zegt Oorebeek. „Daar is de kans soms één op zoveel miljoen.” Omdat er volgens de regels van de kansspelautoriteit minstens de helft van de opbrengst naar het goede doel moet gaan, moeten er minimaal 6000 loten worden verkocht.

In dit geval is het grootste ‘goede doel’ het sportcomplex zo aantrekkelijk mogelijk maken. „Naast een goed veld waar je altijd kunt trainen en voetballen, willen we graag een interactieve voetbalmuur met chillplek. Daarnaast willen we onze gebouwen energiezuiniger maken, zodat we met het geld dat we daarmee besparen goede trainers en materialen kunnen betalen.”

De club hoopt met de loterij hun sportcomplex te kunnen renoveren. Foto: VV Eenrum.

Wethouder kocht eerste lot

De volledig ingerichte vakantievilla voor zes personen is gekocht onder voorbehoud, zodat de club niet in de problemen komt als er onverhoopt geen 6000 loten worden verkocht. „Er zijn nu 2000 loten verkocht en de online verkoop duurt tot oktober, dus we gaan ervanuit dat de actie gewoon gaat slagen.” Mocht de club niet genoeg loten verkopen, dan krijgen alle deelnemers hun 98 euro terug.

Niet alleen de leden, maar ook de gemeente is blij met zelfbedachte actie. „We hadden een paar maanden geleden de wethouder uitgenodigd om ons plan uit te leggen. Die had in eerste instantie niet zo’n zin in een gesprek, want hij dacht: ze willen vast geld. Maar toen hij van de loterij hoorde, vond hij het meteen geweldig. Hij heeft zelfs het eerste lot gekocht.”