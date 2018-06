Hitte houdt mogelijk aan tot diep in juli

Het is voorlopig nog niet afgelopen met de hoge temperaturen, meldt Weerplaza. Zij laat zelfs vallen dat de hitte hoogstwaarschijnlijk aanhoudt tot in juli.

Ook na het weekend houdt de warmte aan. ,,In het zuiden is de kans aanzienlijk dat daar een regionale hittegolf komt, maar ook in het midden van het land is het zeker niet uitgesloten in de loop van volgende week​​​​​'', zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.​​ Aan zee kan het de komende dagen ruim 25 graden worden, en in het binnenland wordt het 28 tot 31 graden. De temperatuur zal het hoogste oplopen in de zuidelijke provincies. ,,Voorlopig zijn we nog niet van de hitte af, de warmte zal nog geruime tijd aanhouden. Mogelijk tot diep in juli.”

Langetermijnmodellen

Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer worden. Op drie van die dagen moet het ook minimaal 30 graden worden. Als in De Bilt aan de voorwaarde wordt voldaan is er sprake van een landelijke hittegolf. ,,Kijkend naar de huidige weerpluim, dan blijft de zomerse warmte (25 graden of meer) in ieder geval ook de eerste tien dagen van juli aanhouden. Langetermijnmodellen die nog experimenteel zijn gaan zelfs voor de warmte tot diep in juli'', zegt Klaassen.

Alert op brand

Vrijdag werd ook bekend dat het de droogste juni in 56 jaar was. In Zeeland, delen van Brabant, Gelderland en het noorden van Noord-Holland is nu waarschuwingsfase 2 van kracht. Dit betekent dat open vuur is verboden en dat men alert moet zijn op brand. Volgens Klaassen wordt er de komende week ook geen neerslag verwacht.