Droogste juni in meer dan vijftig jaar

Dat het vandaag warm is, was je vast nog niet ontgaan. Dit jaar beleefden we de droogste junimaand sinds 1962. Met het aantal zonnige of tropische dagen was de gemiddelde temperatuur in juni zeer warm, meldt Weeronline.

Droogste juni in jaren

Vorig jaar beleefden we al de warmste junimaand ooit gemeten, dit jaar is het opnieuw raak met de droogste juni in jaren tijd. Het is zelfs de op vijf na warmste juni in meer dan honderd jaar.

Ook viel er minder regen dan gemiddeld deze maand, namelijk maar 27 mm tegenover de normale 68 mm. De zon scheen gemiddeld 211 uur en dat maakt het wat zonniger dan normaal. Gemiddeld was het zo'n 17,5 graden. De hoge temperatuur komt vooral door de zachte nachten. De minimumtemperatuur lag 's nachts namelijk vaak rond de 15 graden.

Vergeelde veldjes

Waar grasvelden normaal zo groen zijn, zien ze er nu uit alsof het hoogzomer is: verdord en vergeeld. Dat komt door de weinige regen deze maand. Alleen aan het begin van juni heeft het een aantal keren hard geregend, verder was het vooral motregen.

Ook de komende dagen wordt er geen regen verwacht. Het blijft namelijk zonnig met een temperatuur tussen de 21 en 30 graden. Zaterdag is een goede stranddag. Door de oostenwind wordt het bij de westelijke stranden zeer warm.

Onweer

Normaal gesproken is het zo'n 20 tot 23 graden deze periode en daarmee is het nu bovengemiddeld warm. Pas vanaf donderdag neemt de kans op een onweersbui toe.