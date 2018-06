Belgen presteren niet al te best achter het stuur

Dit WK moedigen we ze massaal aan, maar onze Zuiderburen zouden achter het stuur toch een stuk minder spetterend presteren: zo ervaren Belgen het meeste stress in de auto van alle Europeanen, halen ze relatief vaak rechts in en respecteren ze de snelheidslimieten ook niet al te vaak. Ai…

Nerveus achter het stuur

Vinci Autoroutes, uitbater van een deel van de Franse snelwegen, deed onderzoek naar de kwestie. Er werd gewerkt met respondenten uit elf Europese landen, waarvan België er één is. Uit het onderzoek rolde dat vijftien procent van de Belgen gestresst en nerveus achter het stuur zou zitten: het hoogste percentage van alle Europese landen. Dat is overigens twee keer zo hoog als het percentage in Nederland, wat 8 procent is.

Snelheidsbeperkingen

Daarnaast zou 40 procent van de Belgen fanatiek rechts inhalen op de snelweg, terwijl het Europese gemiddelde op 34 procent ligt. Het verplichte vertragen bij wegwerkzaamheden zou ook niet al te serieus worden genomen, want 67 procent heeft bekend daar stiekem geen rekening mee te houden. Gemiddeld lapt 55 procent van de Europeanen de snelheidsbeperkingen aan zijn laars.

En wij dan?

Zelf zijn we overigens ook niet even heilig: Nederlanders zouden over het algemeen het minst oplettend zijn in de auto van alle ondervraagde Europese landen. Dat zou wellicht te maken kunnen hebben met het versturen van berichten achter het stuur, of het plegen van telefoontjes. Ook die percentages zijn in ons land namelijk het hoogst. Laten we zeggen dat we quitte staan.