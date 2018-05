Zaterdag wordt het 30 graden: 'Pas op met zonkracht'

We tikken zaterdag de dertig graden aan, en ook de dagen erop wordt het op sommige plekken tropisch warm. Grote kans dus dat dat jij dit weekend de zon in gaat. Heerlijk natuurlijk, maar het is wel belangrijk om op een paar dingen te letten, zegt Jaco van Wezel van Weeronline.

Hij doelt op de hoge zonkracht die dit weekend verwacht wordt. „In het zuiden kan de zonkracht zaterdag richting de zeven gaan." Ga daarom niet onbeschermd de zon in, waarschuwt hij. „Want ook al kleurt je huid niet direct rood, je huid kan al binnen tien tot vijftien minuten verbranden. Smeer je daarom goed in, en doe dat ook iedere keer opnieuw als je uit het water komt."

Leiden Marathon

Het is voor het eerst dit jaar dat het lokaal dertig graden wordt. Veel evenementen die dit weekend worden gehouden hebben daarom warmte-adviezen op sociale media gezet. „Zet het behalen van een record of een goede tijd uit je hoofd", waarschuwen de hardloopevenementen Marikenloop in Nijmegen en Leiden Marathon bijvoorbeeld. „Als je niet in een goede conditie bent, kies dan een kortere afstand of doe niet mee", is het advies van de organisatie van Leiden Marathon.

Dauwpop in Hellendoorn (13.000 bezoekers) en Emporium in Wijchen bij Nijmegen (25.000 bezoekers) zorgen voor airco in de festivaltenten. Emporium laat weten dat ze ook voor deodorant en „opfrisspullen'' op de toiletten zullen zorgen.

Flesje drinken

Toppers in Concert, vrijdag, zaterdag en zondag in de Amsterdam ArenA, en de EO-Jongerendag, zaterdag in GelreDome in Arnhem, hebben nog geen speciaal warmteprotocol. Wel mogen bezoekers van de 44e editie van christelijke jongerenevenement een flesje drinken mee naar binnen nemen. In de ArenA mag dat niet.

Veel evenementen die dit weekend worden gehouden hebben een warmteprotocol. Foto: Unsplash.

Hittegolf?

De kans dat er de komende dagen een hittegolf komt is op dit moment 20 procent, weet Van Wezel. Voor een hittegolf zijn vijf achtereenvolgende dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger nodig, waarvan het op drie dagen warmer is dan 30 graden.

Hittegolven in mei zijn uitzonderlijk. Slechts vier keer werd in mei ergens in Nederland een hittegolf behaald, namelijk in 1922, 1947, 1976 en 1998. De Bilt noteerde slechts één hittegolf in mei, in 1922. De vroegste regionale hittegolf werd gemeten in 1976. Toen kwam het tussen 6 en 10 mei tot een hittegolf in Deelen, Soesterberg, Volkel en Gemert.