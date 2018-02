Carnaval zorgt voor heerlijke feestbeelden

Op Twitter delen moslimvrouwen massaal hun ervaringen met seksuele intimidatie op religieuze plekken. Dat doen ze met de hashtag #MosqueMeToo. Ze willen duidelijk maken dat seksuele intimidatie ook plaatsvindt op plekken die voor moslims heilig zijn.

Billenknijpen tijdens hadj

De hashtag is ontstaan doordat vorige week een Pakistaanse moslima via Facebook haar verhaal deelde over seksueel intimidatie tijdens de pelgrimstocht naar Mekka. Toen Sabica Khan haar rondgang om de Kaäba maakte, werd ze tot drie keer toe in haar billen geknepen. Door de mensenmassa om haar heen kon ze zich niet omdraaien en de persoon erop aanspreken. De Kaäba is het met zwarte doeken bekleedde vierkante gebouw in Mekka en de heiligste plaats voor de islam.

Nadat Khan haar verhaal had gedaan, volgden vele andere moslima’s. De Egyptische-Amerikaanse publiciste en feministe Mona Elthaway riep #MosqueMeToo in het leven. Een aantal jaar geleden maakte zij bekend dat ze als 15-jarige tijdens haar hadj naar Mekka twee keer werd betast. Ze schreef er een boek over.

Inmiddels delen vele moslims hun verhaal via #MosqueMeToo:

#MosqueMeToo is een variant op #MeToo die in oktober vorig jaar als een lopend vuurtje rondging op Twitter en andere sociale media. Met deze hashtag gaven mensen aan dat zij te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of aanranding.

