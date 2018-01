IOC-lid Eurlings wilde voor kerst al aftreden

Als het aan Camiel Eurlings lag, was hij twee weken geleden al afgetreden als IOC-lid. Het IOC stak daar een stokje voor. Dat zegt Eurlings in een exclusief interview met RTL Nieuws.

Eigen keus

,,Al op 23 december lag er persbericht klaar en stond een cameraploeg on hold. Toen heb ik besloten in overleg met het IOC toch te blijven. Het IOC liet weten dat er geen formeel beletsel was waardoor ik zou moeten aftreden, en dat zij mijn functioneren waardeerden. Ten derde wees het IOC mij er klemmend op dat als ik zou besluiten me terug te trekken, dat Nederland dan geen IOC-lid meer zou hebben", vertelt hij.

Op de vraag wat hem dan nu toch heeft doen besluiten zich terug te trekken, antwoordt Eurlings: ,,Dat was een besluit diep vanuit mezelf. Je wordt als IOC-lid aangewezen voor het leven, als je dan stopt is dat een eigen keus.''

Het zit Eurlings niet lekker dat de discussie de aandacht van de sporters afhaalt. ,,Je leest en hoort er van alles over nu, maar deze discussie domineert hetgeen waar het echt om gaat. En dat is de sport en dat zijn de sporters. Zij werken 4 jaar lang naar de Olympische spelen toe. Ik kan niet accepteren dat de discussie rond mijn aanblijven of niet aanblijven hun moment zo ruïneert'', zegt hij in het interview.

Excuses zijn te laat

Vanuit het IOC mocht er dan niet aangedrongen zijn op het vertrek van Eurlings, veel sporters drongen wel al eerder aan op zijn vertrek - zeker met de Winterspelen in zicht. Zij vinden het gedrag dat Eurlings twee jaar geleden vertoond heeft, niet passen bij een vertegenwoordiger van de Olympische Spelen. Vorige week biedt hij in een interview met NRC publiekelijk zijn excuses aan voor zijn gedrag. Maar dat lijkt te laat, zo stelt het RTL Nieuws.

Eurlings wil niet opnieuw ingaan op wat er in 2015 is voorgevallen tussen hem en zijn ex-vriendin. "Ik heb op de allereerste dag excuses gemaakt aan de persoon wie het aanging. Wat je er ook allemaal van kunt zeggen en schrijven. Zo'n situatie hoort natuurlijk nooit te ontstaan."

