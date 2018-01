316 schademeldingen door aardbeving in Groningen

We zijn in 2017 weer minder televisie gaan kijken dan in 2016. 3 Procent om precies te zijn. Dat blijkt uit de nieuwste jaarcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Per dag keken we in 2017 178 minuten tv waar dat in 2016 nog 183 minuten was; ook al een daling ten opzichte van 2015.

Netflix