Wat is er gebeurd met de kat van Karl Lagerfeld?

Na het overlijden van de Chanel ontwerper Karl Lagerfeld begon het gerucht zich ronde te doen dat zijn fortuin naar zijn kat Choupette zou gaan. Maar waar is het dier nu?

Volgens Caroline Lebar, die lange tijd de communicatie voor Lagerfelds merk verzorgde, leeft het dier momenteel met een oppas in Parijs. „Het gaat goed met haar en ze is omgeven door liefde", laat ze weten aan de New York Times. Maar bovenal is kat Choupette heel erg druk.

Druk? Ja echt. Choupette heeft namelijk haar eigen bedrijf, laat haar agent Lucas Bérullier weten. „Ze komt soms langs bij My Pet Agency", vertelt hij. „Dan maken we foto's voor haar Instagramaccount. We hebben een aantal prachtige projecten lopen."

Eigen rekening

Daar houdt het overigens niet bij op. Volgens Bérullier is er aardig wat vraag naar de kat van de mode-ontwerper. „Er komen iedere dag wel pers-aanvragen binnen." Ook is er het boek Choupette over het dier, dat bestaat uit een collectie van de foto's die Lagerfeld maakte van zijn geliefde kat. Het boek - dat in november uitkwam - krijgt binnenkort een tweede druk. En de royalties? Die gaan - natuurlijk - gewoon naar Choupette.

„Ze is een bedrijf", vertelt Steidl Verlag, die achter de publicatie van het boek zit. „Ze heeft zelfs een eigen bankrekening."