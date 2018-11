Vliegtuigpassagier helpt klagende buurman aan raam

Skydiven an sich is in deze tijd niet meer zo speciaal, maar als je hoogbejaard bent en het erop waagt om uit een vliegtuig te springen wordt het een heel ander verhaal.

74 jaar geleden

Dat was dan ook precies wat de 94-jarige (!) Harry Read 14 september deed. Beelden van zijn skydive gaan nu viral. Zijn skydive-sessie is niet alleen speciaal vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat het 74 jaar geleden was toen hij voor het laatst uit een vliegtuig sprong. Dat deed hij in Normandië, tijdens de D-Day invasie in 1944.