Mexicaanse hulphond redt meer dan 50 mensen

In Mexico was ze al een beroemdheid, maar ook daarbuiten geniet ze steeds meer bekendheid: speurhond Frida. Tijdens haar carrière heeft ze al zeker 52 mensen gered.

Eerder deze maand wist de 6-jarige Frida nog twaalf mensen te redden na een aardbeving voor de kust van Chiapas. Ook nu is de hond hard op zoek naar overlevenden van de aardbeving in Mexico op dinsdag.

Missies

Frida, vernoemd naar een Mexicaanse schilder, maakt deel uit van de Canine Unit van de Mexicaanse Marine (SEMAR). Tijdens haar missies draagt zij onder meer een veiligheidsbril, laarzen om haar poten te beschermen en een harnas om te kunnen stijgen of dalen. Bovendien heeft ze een camera om zodat hulpdiensten beeld hebben in gebieden waar zij niet kunnen komen.

Volgens de krant El Comercio heeft ze deelgenomen aan reddingsacties tijdens de brand van Pemex, de aardverschuiving in Guatemala en de aardbeving in Ecuador. Mensen over de hele wereld hebben Frida bedankt voor haar werk, en onder haar bewonderaars hoort ook de president van Mexico. „Dit is Frida. Ze hoort bij SEMA en heeft 52 mensen gered in verschillende natuurrampen op zowel nationaal als internationaal gebied.", tweette hij onlangs.

Aardbeving Mexico

Op dinsdagavond Nederlandse tijd is het zuiden van Mexico getroffen door een krachtige aardbeving. Het Amerikaanse instituut USGS sprak over een beving met een kracht van 7.4. Inmiddels zijn vijftig mensen onder ingestorte gebouwen bevrijd. Zeker 237 mensen zijn overleden door de beving en er zijn 1.900 gewonden gevallen. Hulpdiensten in Mexico zijn nog altijd op zoek naar overlevenden.