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Black Friday zonder spijt: deze aankopen gebruik je de hele winter

De avonden zijn lang en koud, en de verwarming slaat vaker aan. Precies nu staat de Black Friday-week voor de deur. Maar wie slim shopt, koopt niet wat het hardst wordt aangeprezen. Je koopt wat je de komende maanden elke dag gebruikt. Vier praktische tips voor een warmer bed en een knussere bank.

Een trui die in de kast blijft liggen of een gadget dat na een week in de la verdwijnt, levert weinig op. Een warm overtrek of een plaid op de bank gebruik je juist elke avond.

Black Friday zonder spijt

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 27 november. In de dagen ervoor regent het aanbiedingen en dan is het verleidelijk om snel iets in je winkelmandje te gooien. Stel jezelf daarom eerst drie vragen:

Gebruik ik het echt, en vaak?

Weet ik de juiste maat?

Kan ik het terugsturen als het tegenvalt?

Drie keer ja? Dan is het een goede aankoop. Textiel voor bed en bank scoort hier vaak goed: je gebruikt het dagelijks, de maat is makkelijk te checken en het verschil merk je meteen.

Ook handig: zet je verlanglijst alvast klaar, met de juiste maten erbij. Dan hoef je in de drukte van de Black Friday-week alleen nog te bestellen. En laat je je minder snel verleiden door aanbiedingen die eigenlijk niet bij je passen, want een kortingsbordje zegt niets over hoe vaak je iets gaat gebruiken.

Tip 1: wissel je beddengoed om voor de winter

Veel mensen slapen het hele jaar onder hetzelfde overtrek. Maar net als je kledingkast kun je ook je bed aanpassen aan het seizoen. Wie uitzoekt welke stof dekbedovertrek past bij welk seizoen, komt in de winter al snel uit bij flanel. Flanel is opgeruwd katoen. Dat ruwe laagje voelt zacht en donzig aan, houdt warmte beter vast en voelt direct warm als je eronder kruipt. Prettig als je het snel koud hebt.

Twijfel je over de maat? Het overtrek moet passen bij je dekbed, niet bij je bed. Een 1-persoonsdekbed is meestal 140 centimeter breed, een 2-persoons 200 centimeter en lits-jumeaux 240 of 260 centimeter. Kijk even op het label van je dekbed voordat je bestelt, dan weet je het zeker.

Een voorbeeld is het Kayori Hoshi flanel dekbedovertrek:

100 procent geruwde flanel-katoen, 160 gram per m²

subtiel sterrendessin

zes kleuren: mauve, offwhite, okergeel, navy, donkergroen en burgundy

extra lange, dubbele doorlopende instopstrook

vanaf 69,95 euro (1-persoons, inclusief kussensloop)

Met zes kleuren is er voor elke slaapkamer iets: offwhite en mauve houden het licht, navy, donkergroen en burgundy maken het juist warm en donker. Het overtrek mag tot 60 graden in de was en kan in de droger, dus het is ook praktisch in gebruik. Het sterrendessin is subtiel, dus het overtrek past ook in een rustig ingerichte slaapkamer. Combineer het bijvoorbeeld met effen kussens in een van de kleuren uit het overtrek. Twijfel je tussen twee kleuren? Kijk dan naar je hoeslaken en gordijnen: een kleur die daar al terugkomt, valt thuis zelden tegen.

Tip 2: leg een plaid binnen handbereik

Op de bank wordt het ’s avonds snel kil, zeker als je stilzit met een serie of een boek. Een fleece plaid binnen handbereik is dan de simpelste oplossing. Fleece is licht en zacht, en er zijn twee soorten. Polar fleece is kortharig en voelt glad. Coral fleece is langharig en voelt extra zacht en pluizig.

De Unique Living Lars fleece plaid combineert ze: aan de ene kant polar fleece, aan de andere kant coral fleece. Zo kies je zelf welke kant je voelt.

100 procent polyester fleece, 230 gram per m²

150 x 200 centimeter

33 kleuren, van antraciet en dark green tot latte en oudroze

OEKO-TEX-keurmerk

34,95 euro

Leg de plaid niet opgevouwen in een kast, maar zichtbaar over de leuning van de bank of een stoel. Dan pak je hem ook echt als het kil wordt. Met 33 kleuren stem je hem bovendien makkelijk af op je bank of kussens, zodat hij gewoon bij je interieur hoort. Wil je een grotere plaid om met z’n tweeën onder te kruipen? De Lars is er ook in een XL-versie.

Tip 3: houd het zacht

Goed onderhoud zorgt ervoor dat je langer plezier hebt van je textiel. Flanel mag tot 60 graden in de was en kan in de droger. Fleece was je op maximaal 40 graden, zonder wasverzachter, en laat je drogen aan het rek in plaats van in de droger. Twijfel je? Kijk altijd even op het waslabel.

Wissel je in het voorjaar weer terug naar een lichter overtrek? Was het flanel dan eerst en berg het droog en opgevouwen op, zodat het volgend najaar meteen klaar ligt.

Tip 4: let op levering en retour

Rond Black Friday hebben webshops en bezorgers het druk. Bestel dus op tijd en check de voorwaarden voordat je afrekent. Bij Smulderstextiel bestel je vóór 23.59 uur en heb je het de volgende dag in huis. De verzending is gratis vanaf 50 euro en je hebt 60 dagen om gratis te retourneren. Koop je een cadeau? Dan is zo’n ruime retourtermijn extra handig, want het wordt vaak pas weken later uitgepakt. Wat er in de Black Friday-week in de aanbieding is, zie je op het Black Friday-aanbod van Smulderstextiel.

Kortom: koop deze Black Friday wat je de hele winter gebruikt, zoals een warm flanel overtrek en een zachte plaid voor op de bank. Kijk op Smulderstextiel.nl.

In samenwerking met Smulderstextiel.nl

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