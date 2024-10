Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Melvin: ‘Ik heb een paar duizend euro spaargeld, maar ben net ontslagen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 32-jarige Melvin, die 8000 euro spaargeld heeft, maar wel net is ontslagen.

Naam: Melvin (32)

Beroep: marketingspecialist

Netto maandsalaris: 2800 euro (voor 32 uur per week)

Woonsituatie: single vader van twee dochters (7 en 5)

De Spaarrekening van Melvin

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„8000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, natuurlijk ben ik daar blij mee, ik sta in de plus. Dat komt nu wel van pas – al was het fijner geweest als ik nóg meer spaargeld had gehad.”

Waarom komt je spaargeld nu van pas?

„Mijn financiële situatie wordt wat instabieler, ik ben namelijk vorige maand ontslagen. Niet omdat ik mijn werk niet goed deed, het klikte gewoon niet tussen mij en mijn baas. Er is goed voor me gezorgd hoor, ik krijg drie maanden salaris mee en een kleine transitievergoeding. Het is toereikend genoeg voor een – voorlopig – veilig inkomen. Het scheelt ook dat ik niet zulke hoge woonlasten heb. Mijn huur is 895 euro per maand – een gelukje, want in de private sector betaal je zo 2000 euro, maar ik kon het via via krijgen.

Verder heb ik maar weinig spullen nodig voor mezelf. Maar goed, mijn kinderen kosten natuurlijk ook geld. Zwemles, kleding, bso… ik deel de kosten natuurlijk met mijn ex-partner, maar het blijft een kostenpost. Ik ben dus blij dat ik voorlopig nog kan teren op wat salaris. Al gaan die drie maanden sneller voorbij dan je denkt, dus ik moet binnenkort wel weer ergens aan de bak.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Mijn streven is 500 euro, maar dat lukt niet altijd – laatst had mijn auto een kleine beurt nodig en moest ik 1000 euro aftikken. Dat voelt dan wel als twee stappen terug, hoor. Een groot spaardoel heb ik niet. Ik wil gewoon op safe kunnen spelen, een buffer hebben als je financiële situatie ineens wijzigt. Mijn inkomen is nog niet weggevallen, maar ik probeer wel op mijn uitgaven te letten en zuiniger te leven. Zoals ik al zei: ik leef vrij basic. Geen dure, hippe groenten, sperziebonen smaken ook prima. Geen steak, maar een hamburgertje, dat idee.”

Heb je schulden?

„Alleen mijn studieschuld van honderd jaar geleden. De teller staat nu op 5000 euro. Eigenlijk helemaal niet hoog, maar ik ga het ook zeker niet in één keer afbetalen. De aflossing is maar 70 euro per maand, dus pijn in mijn portemonnee doet het niet.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Pfff, tanken! Ik reis veel met de auto, tank gemiddeld wel drie keer per maand – om vrienden te bezoeken, de kinderen naar hun zwemles te brengen. Doodzonde vind ik het als ik die slang weer eens in mijn auto steek. Anderzijds geeft het me wel vrijheid. O, en hoewel ik basic leef, zijn mijn kinderen wel grote eters. Haal ik snacks in huis voor de dagen dat ze hier zijn, is het dezelfde avond al op.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Bij een volgende baan hoop ik wel meer te gaan verdienen – eigenlijk had ik nu al op 5000 euro bruto willen zitten. Dat wordt dus zeker onderdeel van de onderhandelingen, mocht ik op sollicitatiegesprek worden uitgenodigd bij een nieuwe, potentiele werkgever. Ik zou dan ook op zoek willen naar een grotere woning. Het gaat nu prima hoor, maar ik vind het zo zonde om mijn geld elke maand weg te gooien aan huur – alleen is een koopwoning momenteel way out of my league. Oh, en ik zou nog meer sparen en vaker op vakantie gaan. Maar goed, eerst maar eens een nieuwe baan – al mag een mens altijd dromen.”

Wat is je beste financiële tip?

„In etentjes buiten de deur gaat ongemerkt veel geld zitten, gemiddeld betaal je voor een lunch tegenwoordig al 25 euro per persoon! En zelfs borrelen kost al veel geld. Met vrienden thuis is het minstens zo gezellig en stukken goedkoper – en vaak ook lekkerder.”

