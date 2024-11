Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Van zo’n Black Friday word ik giftig’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 31-jarige Jacky, die als kind omkwam in het speelgoed, maar daar nu fel tegen is.

Naam: Jacky (31)

Beroep: wijkmanager

Woonsituatie: koopwoning, samenwonend, twee kinderen

Netto inkomen per maand: 3200 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Mijn ouders hadden een eigen zaak, werkten ontzettend hard en hadden het financieel heel erg goed. Dat merkte ik als kind, ik werd overladen met cadeaus – en niet alleen tijdens feestdagen of met mijn verjaardag. Soms kwam ik uit school en had mijn vader een nieuwe spelcomputer voor me gekocht. Of kreeg ik ineens een gloednieuwe paardrij-outfit, omdat mijn moeder iets nieuws had zien hangen. Of dat nou kwam omdat ik enig kind was of misschien uit schuldgevoel omdat ze vaak afwezig waren, ik weet het niet. Maar goed, ik was een kind, ik genoot natuurlijk van al die nieuwe spulletjes. Nu denk ik daar wel anders over.”

Hoe dan?

„Nou, ik kreeg als kind niet echt de waarde van spullen mee. Of ik nou een nieuwe PlayStation kreeg of een nieuwe knuffel, ik vond het allemaal normaal. Ik hoefde er ook maar om te vragen en ik kreeg het. De droom van ieder kind, maar daardoor was het bijzondere er ook wel af, ik raakte een beetje afgestompt van al dat speelgoed. Ik kon ook wel jaloers zijn als ik andere kinderen op woensdagmiddag met hun moeder of vader mee naar huis zag gaan – dan gingen ze samen naar het bos, koekjes bakken, dat soort dingen. Ik zat op de BSO of mijn oma paste op. Ook gezellig, maar tijd met je ouders is ontzettend waardevol. Niets ten nadele van hen hoor, ik weet dat ze het goed bedoelden en op hun manier alles voor me deden. Maar nu ik zelf moeder ben, pak ik het anders aan.”

Wat doe jij anders?

„Ik werk sowieso parttime, zodat ik één dag in de week mijn kinderen uit school kan halen en er thuis wat lekkers klaarstaat. Dat miste ik vroeger vaak, mijn moeder deed dat sporadisch. Daarnaast wil ik mijn kinderen iets beter de waarde van spullen meegeven en niet continu met allerlei speelgoed strooien.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„We hebben het goed thuis, maar door mijn jeugd heb ik een beetje een aversie tegen te veel speelgoed gekregen. Je kunt maar met één ding tegelijk spelen, waarom dan je hele huis volstouwen? Sowieso is er tegenwoordig veel meer goedkope rommel te krijgen, je hoeft de plaatselijke discounter maar binnen te lopen of je hebt voor een paar euro bergen speelgoed.

Nou snap ik dat dat erg fijn is voor mensen met een kleine portemonnee, maar die hele consumptiemaatschappij begint me tegen te staan. We kopen en kopen, maar genieten we ergens ook van? Daar twijfel ik wel aan. Daarbij is het ook niet echt milieuvriendelijk: al die spullen moeten een plek krijgen en worden om het minste of geringste ook weer ergens gedumpt. Van zo’n Black Friday word ik echt giftig; die onbehouwenheid om voor weinig geld veel spullen in te slaan. Ik doe daar dus niet aan mee.”

Je geeft dus weinig uit?

„Dat zeg ik niet, want eerlijk: ik hou natuurlijk ook van leuke dingen doen. We gaan geregeld naar een pretpark, uit eten of vieren vakantie – maar dan kies ik wel voor een bestemming dichtbij en vlieg ik niet naar de andere kant van de wereld. En qua kleding koop ik bijna alles via Vinted, behalve schoenen voor mijn kinderen – daarvan wil ik dat het voetbed goed is omdat ze nog in de groei zijn.

Heb je ooit problemen gehad met geld/schulden?

„Nee, dat geluk heb ik altijd gehad, omdat mijn ouders het goed hadden en ze mij ook een flinke spaarpot hebben meegegeven die op mijn achttiende vrijkwam. Maar ook mijn studie en huurkosten hebben ze destijds betaald, waardoor ik geen studieschuld heb.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Ben ik het niet helemaal mee eens. Het is absoluut handig om geld te hebben, om niet te hoeven nadenken over elke cent die je uitgeeft. Maar ik kreeg alles wat mijn hartje begeerde, en was toch niet voluit gelukkig. Spullen zijn maar spullen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik zou zeggen van niet, met dus de kanttekening dat geldzorgen ook niet fijn zijn, dus het maakt dingen wel makkelijk. Maar ik snakte veel meer naar liefde en aandacht van mijn ouders dan dat ik blij was dat we in een groot huis woonden. Die liefde en aandacht, die geef ik mijn eigen kinderen veel bewuster. Dát is waar het om draait.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

