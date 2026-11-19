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Europese beleggers stappen voor 1,1 miljard dollar in Anthropic

Particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland hebben voor 1,1 miljard dollar aan aandelen van Anthropic gekocht, als onderdeel van de grootste beursgang ooit. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van documenten die zijn ingediend bij toezichthouders.

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Anthropic, het AI-bedrijf achter chatbot Claude, verkocht ruim 3,6 miljoen aandelen aan particuliere beleggers in het Verenigd Koninkrijk en bijna 9,7 miljoen aandelen aan beleggers in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Op het Europese vasteland konden particuliere beleggers in Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland zich aanmelden voor de aandelen Anthropic via grote Europese banken en beleggingsplatformen.

Bij de introductieprijs van 83 dollar per aandeel haalde Anthropic ongeveer 300 miljoen dollar op in Groot-Brittannië en 801 miljoen dollar op het Europese vasteland. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, verkocht in juni voor 364 miljoen dollar aan aandelen aan Britse particuliere beleggers en voor ruim 600 miljoen dollar aan beleggers op het Europese vasteland.

New York

Het Amerikaanse Anthropic haalde in totaal ruim 107 miljard dollar op met de verkoop van zijn aandelen tegen de introductieprijs, inclusief een onderhandse plaatsing van aandelen ter waarde van 26 miljard dollar bij techbedrijven als Google, Nvidia en AMD. Dat is meer dan bij de vorige recordbeursgang van SpaceX in juni.

Anthropic is het eerste grote AI-bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van taalmodellen (LLM’s) dat een beursnotering krijgt. De handel in de aandelen Anthropic gaat later op de dag in New York van start.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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