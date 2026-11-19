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Wiskundedocent op non-actief na neonazistische kooigevechten op zijn erf

Wiskundedocent Egbert B., die gisteravond voorbijkwam in de uitzending van Zembla, mag met onmiddellijke ingang geen les meer geven. Zijn werkgever, scholengemeenschap Stad & Esch, is ervan geschrokken dat hij zijn erf in Zuidwolde beschikbaar stelde voor kooigevechten van neonazi’s en heeft hem op non-actief gezet.

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Dat laat de scholengemeenschap weten in een brief aan ouders en leerlingen, schrijft RTV Drenthe.

School over kooigevecht-wiskundedocent: ‘We nemen het zeer serieus’

Zembla meldde gisteravond dat Egbert B. zijn erf in juni vorig jaar beschikbaar stelde voor een zogenoemde ‘fight night’. “De beelden hebben ons geschokt”, schrijft directeur Rieka Tuinstra in de brief.

“We begrijpen dat deze uitzending ook bij jullie vragen, zorgen of andere gevoelens kan oproepen. We nemen wat er in de documentaire te zien is zeer serieus. Daarom hebben we direct besloten dat de betreffende docent met onmiddellijke ingang geen lessen meer verzorgt.”

Op de beelden is te zien hoe neonazi’s uit binnen- en buitenland met elkaar vechten in een geïmproviseerde boksring in Zuidwolde. Omstanders moedigen hen aan en brengen de Hitlergroet. Sommige vechters raken gewond of verliezen het bewustzijn.

Neonazi-files van Zembla

De vechtavond in Zuidwolde is een van de drie toernooien die in De neonazi-files aan bod komen. Zembla onderzocht samen met het Vlaamse onderzoeksprogramma Pano van VRT NWS een netwerk van neonazistische vechtclubs.

Via een infiltrant konden de journalisten meekijken in besloten chatgroepen. Ze kregen ook toegang tot honderden beeldbestanden, waaronder opnamen van toernooien in Zuidwolde, het Groningse Finsterwolde en het Brabantse Oeffelt.

Leden van FVD geroyeerd na uitzending

Naar aanleiding van de berichtgeving heeft Forum voor Democratie twee leden geroyeerd. Volgens de NOS gaat het om de Bossche fractievoorzitter Ramon van Asch, die aanwezig was bij een vechtavond in Oeffelt, en Luc Kluytmans, die lid is van de jongerenafdeling van FVD en in Finsterwolde zelf meevocht.

Van Asch heeft op verzoek van het partijbestuur ook zijn zetel in de gemeenteraad van Den Bosch opgegeven. In een verklaring zegt hij dat hij vooraf niet wist wat voor bijeenkomst het was en kort na het begin van het gevecht is vertrokken.

‘De neonazi-files met Forum voor Democratie zijn afschuwelijk, maar we moeten de partij niet verbieden’

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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