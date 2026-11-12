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Kamer stemt in met belastingvoorstel PRO en Volt

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het belastingvoorstel van PRO en Volt. Het amendement van partijleiders Klaver en Dassen zorgt voor een iets lagere belasting op arbeid, dat wordt opgehaald bij vermogenden. In totaal stemden 79 Kamerleden voor. Behalve de indieners stemden ook coalitiepartijen CDA en D66 voor. Verder steunden ook SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en DENK het voorstel.

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Daarmee is steun van een meerderheid voor het belastingplan als geheel nog onzeker. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zei namelijk dat zijn partij niet voor het belastingplan van het kabinet zou stemmen, als het amendement werd aangenomen. Dat is nu wel gebeurd.

Het amendement verschuift een belastingverhoging op arbeid naar vermogen. Zo komt er een hoger tarief in box 3 voor een vermogensrendement van meer dan 60.000 euro per jaar. Het reguliere tarief in box 3 wordt verlaagd naar 35,5 procent. Dat was oorspronkelijk 36 procent.

Papieren schenkingen

Ook maakt het voorstel een einde aan een belastingconstructie om papieren schenkingen vrij te stellen van belasting. In totaal is met de aanpassing 1 miljard euro gemoeid. Daarvan moet 400 miljoen euro nog gevonden worden door fiscale voordelen te beperken.

De Kamer stemde donderdagavond ook in met een voorstel van ChristenUnie en 50PLUS om het hogere tarief in box 3 pas op een later moment in te voeren, als dat lastig uitvoerbaar blijkt. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Eelco Eerenberg is dat pas in 2029.

Bovendien zwakten beide partijen een ander onderdeel van het linkse oppositievoorstel af. Het gaat om een constructie waarmee belasting wordt ontweken door op papier te schenken. PRO en Volt willen die mogelijkheid volledig schrappen. ChristenUnie en 50PLUS willen alleen het belastingvoordeel daarvan verkleinen. In een motie vragen ze het kabinet om alleen die verkleining door te zetten. Een Kamermeerderheid stemde daarmee in.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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