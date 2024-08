Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Steven (30): ‘Ik heb 25.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Steven (30), die door zijn baan bij een overheidsorgaan behoorlijk wat apart kon zetten.

Beroep: werkt op de financiële afdeling voor een bekend overheidsorgaan

Netto maandinkomen: bijna 4000 euro per maand

Woonsituatie: koophuis

Stef werkt ruim vier jaar op de financiële afdeling van een bekend overheidsorgaan. Hij studeerde eerst fiscaal recht, maar maakte die opleiding niet af. Later koos hij voor de hbo-opleiding bedrijfseconomie en bleef hij na zijn stage hangen bij de overheid, ondanks dat twijfelt Stef of hij deze baan wil houden. Hij zou graag bij de politie werken.

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Momenteel staat er 25.000 euro op mijn spaarrekening. Ik moet eerlijk toegeven dat daar de nodige bedragen vanaf zijn gegaan. Ik heb een aantal reizen gemaakt en een paar ‘prijzige aankopen’ gedaan. Naast dat ik sparen belangrijk vind, wil ik nu ook wat meer van het leven genieten, in plaats van dat ik alles opzij zet. Ik weet niet of ik er over twintig jaar nog ben.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Het is meer geweest. Dus die 25.000 euro is in mijn ogen ‘minder’ spaargeld. Maar ik ben natuurlijk blij dat ik voor mezelf een mooi bedrag apart kan houden. Ik weet dat dat echt niet voor iedereen geldt.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„In mijn omgeving worstelen een hoop van mijn leeftijdsgenoten met hun financiën. Ze kunnen geen huis kopen, houden onderaan de streep weinig over en hun salaris is eigenlijk nooit genoeg. Dan zit ik er financieel het meest gunstig bij. Ik realiseer me dat ik een ruim salaris krijg voor mijn werk en dat ik daardoor meer mogelijkheden heb.

Daarentegen twijfel ik soms wel over mijn baan. Echt uitdagend vind ik het niet. Het liefst zou ik bij de politie gaan werken, maar dan weet ik dat ik er ook financieel op achteruit ga. Dat zijn moeilijke beslissingen in deze tijd.”

Hoe heb jij je spaargeld bij elkaar gespaard?

„In deze afgelopen vier jaar kon ik iedere maand zeker 500 euro apart zetten, soms was dat meer. Voordat ik bij dit overheidsorgaan ging werken, had ik ook wel wat spaargeld van mezelf en van mijn ouders. Doordat ik nu een riant salaris verdien, merkte ik het niet als ik 500 euro meer of minder had. Daarnaast ben ik nooit een big spender geweest en leerde ik vroeger al dat je geld apart moet houden voor belangrijke zaken.”

Mijn vader hamerde er altijd op: ‘Rekeningen betaal je direct, dan ben je er maar vanaf’

Was je altijd al een goede spaarder?

„Eigenlijk wel. Ik had vroeger een soort geldkistje op mijn kamer. Al het geld dat ik met verjaardagen of voor mijn rapport kreeg, stopte ik daarin. Daar pakte ik soms wel wat uit, maar ik deed er weinig grote uitgaven mee. Alleen als ik iets echt heel graag wilde hebben.

Later, toen ik mijn eerste bijbaantjes in de horeca kreeg, spaarde ik mijn fooi voor mijn vakanties. Dat cashgeld ging dan in een pot en daar kwam ik niet aan totdat ik op vakantie ging. Ik was altijd iemand die genoeg geld had.”

Waar geef je het meeste geld aan uit?

„Tegenwoordig vind ik boodschappen best prijzig. Ik koop graag goede producten. Vlees het liefst van een biologische slager en kwalitatieve boodschappen, geen troep. Dat kost een flinke duit. Ik wil daar eigenlijk wel op bezuinigen. Dan probeer ik op de aanbiedingen te letten, maar ik mag daar best kritischer op zijn.

Daarnaast ben ik een fietsfanaat. Ik koop graag wielren- en mountainbikespullen als ik daar zin in heb. Ik denk dat ik daar veel aan besteed heb.

Ook kost een avondje uit of een etentje tegenwoordig een hoop. Daar verkijk ik me soms op. Dat je na een gezellige avond even 170 euro aftikt voor niks speciaals. Daar moet ik denk ik wel meer op gaan letten.”

Heb je schulden?

„Nee, die heb ik niet en eigenlijk nooit gehad. Daar hamerde mijn vader altijd op. Rekeningen betaal je direct, dan ben je er maar vanaf. Ik heb daarnaast tijdens mijn studie grotendeels bij mijn ouders gewoond en zij betaalden mijn studiekosten. Echt studieschulden had ik dus niet.”

Ik ben nog steeds voorstander van een potje met cash geld

Je hebt een koophuis, hoe is je dat gelukt?

„Ik heb een huis gekocht voordat de woningmarkt megakrap was. Daarvoor huurde ik altijd woningen, maar toen ik iedere maand ruim 900 euro overmaakte naar mijn huurbaas, ging ik nadenken over een koopwoning.

Mijn vader is boekhouder en vrij slim met financiën en vastgoed. Hij heeft me geholpen bij mijn zoektocht en mijn ouders konden mij daar ook financieel bij ondersteunen. Mijn huis kostte ruim 2,5 ton en mijn hypotheek is rond de 700 euro per maand. Mijn appartement is goed geïsoleerd en mijn verdere vaste lasten zijn laag. Dan zit ik er toch warmpjes bij.

Nogmaals, ik heb mijn huis op een nog goed moment kunnen kopen. Maar ik zou dat nu niemand aanraden. Daarnaast zou ik ook nooit een volledig nieuwbouwproject kopen. Tegenwoordig kan de bouw vanwege een bedreigde diersoort, protest uit de buurt of wat voor gekke obstakels dan ook, stil komen te liggen. Tegenover mijn kantoor is een groot nieuwbouwproject gestart en dat ligt al zeker twee jaar stil vanwege een rechtszaak. Die kopers jagen zichzelf op kosten en leven in onzekerheid. Ik zou nooit iets kopen wat nog niet bestaat.”

Wat is je beste financiële tip?

„Koop tweedehands! Tegenwoordig koop ik bijna alles tweedehands. Meubels, kleding, parfum, gadgets. Het internet staat vol met amper gebruikte spullen. Dat je geld hebt, betekent niet dat je alles maar spiksplinternieuw hoeft te kopen. En nee, tweedehands kleding is niet goor en muf. Tegenwoordig worden online kledingstukken met prijskaartjes aangeboden. Dat is niks anders dan in de kledingwinkel. Daarnaast is het beter voor het milieu en doen we iets aan de massaproductie in deze wereld.

Ook ben ik nog steeds voorstander van een potje met cash geld. Ga je de kroeg in met je vrienden? Pin allemaal een vast bedrag en laat één iemand de rondjes van de pot halen. Of pin maandelijks een vast bedrag voor boodschappen en huishoudelijke producten. Geloof me, je geeft je geld echt bewuster uit als je er zicht op hebt. Als je overal maar lukraak je pinpas trekt, dan zie je vaak pas op een later moment hoeveel geld je hebt uitgeven.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Lees dan ook de voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening.

