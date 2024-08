Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Mike (27): ‘Ik spaar 1200 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Mike (27), die zijn geboortestad verlaat, om een koopwoning te kunnen bemachtigen.

Beroep: Business Intelligence specialist (maakt data inzichtelijk)

Netto maandinkomen: 3150 euro

Woonsituatie: huurwoning samen met vriendin (916 euro per maand) in afwachting van intrekken nieuwbouwwoning

De Spaarrekening van Mike

Volgende maand start de bouw van de nieuwbouwwoning die Mike en zijn vriendin hebben gekocht. De kosten koper zijn betaald en de dubbele lasten starten eind augustus. „De hypotheek wordt uiteindelijk 2570 euro bruto en tijdens de eerste bouwfase betalen we 1500 euro per maand. Dat loopt op totdat we er kunnen wonen. Naar verwachting duurt dat nog ruim een jaar.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Nu 39.000 euro. Daarnaast heb ik nog 1500 euro aan beleggingen. Onlangs hebben we een kleine 5000 euro betaald voor de kosten koper, dus dat is hier al vanaf. En we hebben ook wat geld geïnvesteerd in onze huidige huurwoning. Ons huis is 43 vierkante meter op 15 hoog, zonder balkon. We zijn toe aan meer ruimte. Maar omdat we hier misschien nog wel anderhalf jaar wonen, hebben we besloten deze woning toch ook een upgrade te geven.

Ons huis is 43 vierkante meter op 15 hoog, zonder balkon.

Binnenkort moeten we een aanbetaling doen voor het nieuwe huis, van 16.000 euro. Omdat het een nieuwbouwwoning is, komen er extra kosten bij kijken voor de keuken, badkamer, extra stopcontacten, indeling van de zolder, dat soort zaken. Met die extra’s komt de woning uit op een bedrag van 547.000 euro.

Die 39.000 euro is mijn persoonlijke spaarrekening, mijn vriendin heeft daarnaast ook nog zo’n 18.000 euro achter de hand.”

Is de koopwoning een financiële afweging?

„Ik heb altijd flink gespaard, eventueel voor een huis. Heel lang durfde ik niet op Funda te kijken omdat ik bang was dat het toch niet zou lukken. Ik zie een huis als een manier om de toekomst op een manier veilig te stellen. Het lijkt mij mooi om later kinderen te hebben. Zelf ben ik opgegroeid in Amsterdam, maar om daar een gewoon rijtjeshuis kopen, moet je echt tot de top-verdieners behoren.

Daarom wijken wij nu uit naar Purmerend. Bij het kopen van een woning doe je toch een investering en betaal je uiteindelijk jezelf. En we hadden echt behoefte aan een grotere woning, toen hebben we alles op alles gezet voor een nieuwbouwhuis.”

Ben je tevreden met je salaris?

„Op zich wel. Ik ben veel bezig geweest met onderhandelen en ik heb gezorgd dat ik komende januari twee treden omhoog ga. Ik wil blijven doorgroeien en voor mijn leeftijd vind ik dat ik het redelijk goed doe. Financiële stappen zijn voor mij een drijfveer, ik vind het belangrijk om genoeg te verdienen.

Financiële stappen zijn voor mij een drijfveer.

Ik ben 4,5 jaar geleden gestart met een fulltime baan. Twee jaar geleden heb ik die baan opgezegd. Als ik dat was blijven doen, waren de doorgroeimogelijkheden beperkt. Toen ben ik een jaar lang een andere opleiding gaan doen, richting marketing en geografie. Dat was een deeltijdstudie die ik uit eigen zak heb betaald.

Daarnaast werkte ik als freelancer. Dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Ik ben ondernemend. Een tijdje heb ik een eigen wasmiddelmerk gehad, daar heb ik veel geld en tijd in geïnvesteerd, maar het leverde financieel weinig op. Op mijn huidige werkplek zit ik goed en daarnaast doe ik nog steeds klussen als freelancer. Die 3150 euro netto is het bedrag dat sowieso binnenkomt, daarnaast verdien ik vaak extra.”

Hoeveel geld spaar je per maand?

„Nu zo’n 1200 euro. Ik hanteer voor mezelf het model dat ik de drie v’s noem: vaste kosten, variabele kosten en vrije kosten. Die drie posten houd ik gescheiden. De vaste kosten zijn verzekeringen, woonlasten, dat soort dingen. De variabele kosten zijn kosten die maandelijks terugkomen, maar geen vast bedrag zijn, zoals de boodschappen of de kapper. Daarnaast zijn er de vrije kosten en die probeer ik altijd te beperken tot zo’n 500 euro.

In de praktijk lukt dat niet altijd, maar dankzij zit model denk ik wel altijd over een aankoop na. Tot welke categorie behoren de kosten en hoeveel vrije kosten heb ik deze maand al gemaakt? Dat geeft houvast.”

Heb je naast het spaargeld ook schulden?

„Ik heb een studieschuld van 16.000 euro. Dat vind ik niet leuk en die ben ik niet bewust aangegaan. Ik was laks, heb tijdens mijn studie een jaar lang maximaal geleend en de andere jaren 200 euro per maand. Dat geld is vooral opgegaan aan uitgaan. In die tijd voelde ik me geweldig en ik vond het heerlijk dat het allemaal niet op kon. Maar achteraf voelde ik me daar heel slecht over. Mijn eerste focus was sparen tot die 16.000 euro, zodat ik quitte zou staan. Daarna ben ik blijven door sparen. Inmiddels ben ik de lening aan het aflossen. Nu gaat dat om 45 euro per maand.”

Hoe belangrijk is de financiële buffer voor jou?

„Heel belangrijk. Mijn moeder werd 4,5 jaar geleden ernstig ziek. Toen wist ik dat ik hard moest gaan werken, mijn eigen plek regelen. Hoe goed het op mijn werk ook ging, ik wist altijd: het kan misgaan. Dat heeft die buffer voor mij heel belangrijk gemaakt. Je moet het kunnen redden. Er zijn heel veel mensen zonder buffer, daar krijg ik het benauwd van. Stel dat er dan iets gebeurt waardoor je niet meer kunt werken, dan ben je afhankelijk. Dat wil ik niet. Ik wil dat mijn buffer nooit onder de 10.000 euro uitkomt.”

Wat is je beste financiële tip?

„Veel mensen maken zich druk over de woningmarkt. Mensen zeuren of zijn boos, maar tegelijkertijd zie ik ook veel jonge mensen minder werken. Omdat ze het opgeven en denken: dan werk ik minder, betaal ik minder belasting en hou ik onder de streep evenveel over. Dat polariseert. Ik zou zeggen: focus op je eigen groei en laat niet alles varen omdat de huizenmarkt slecht is. Ga voor je eerste 5000 euro spaargeld, of 10.000 euro. Dat kan echt motiveren om door te gaan.”

