Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Soms koop ik schoenen voor 500 euro’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 39-jarige Adine, die dankzij haar onderneming zelf kan kiezen wanneer zij tijd met haar dochter doorbrengt.

Beroep: financieel expert, trainer over money mindset in de praktijk

Woonsituatie: koopwoning met man en dochter (3)

Netto maandinkomen: 5000 euro (gezamenlijk)

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Best goed, vind ik zelf. Ik heb geleerd dat je hard moet werken voor je geld en dat er altijd meer dan genoeg geld te verdienen is. Mits je bereid bent ervoor te werken. Alles wat nodig was, kregen we en voor de rest moesten we zelf sparen of werken.

Kleding kochten vaak twee keer per jaar: in het voorjaar en najaar. Van tevoren ging mijn moeder mijn kledingkast door en dan wist ze precies wat er nodig was. Per kledingstuk sprak ze dan een bedrag met ons af. Als ik dan per se iets van een bepaald merk wilde hebben, of een duurdere broek, dan kreeg ik er één in plaats van twee. Op die manier heb ik geleerd om de eindigheid van geld te begrijpen. Wat betreft die eindigheid zou ik dat bij mijn eigen kind anders doen.”

Wat zou jij je eigen kind willen meegeven?

„Grotendeels de vaardigheden die ik ook heb geleerd. Maar ik heb tot mijn twaalfde gedacht dat wij heel arm waren. Doordat ik zo bewust met geld leerde omgaan, dacht ik dat er niet veel was. Achteraf bleek dat niet het geval. Daardoor heb ik persoonlijk altijd wat meer moeite gehad met geld uitgeven. Nu heb ik die vrijheid wel. Ik houd van mooie schoenen en ook als die 500 euro 800 euro kosten wil ik dat er wel aan uitgeven. Wat dat betreft zou ik mijn dochter meer willen meegeven dat je bewust met geld mag omgaan, maar minder dat het eindig is.

Als we bijvoorbeeld door de winkel lopen, dan willen kinderen over het algemeen alles hebben. Als ouder merk ik dat ik geneigd ben om te zeggen dat dat niet allemaal kan. Nu zeg ik bewust dat ik dat vandaag niet allemaal wíl kopen, want eigenlijk kan het wel.”

Wat herinner jij je van thuis?

„Mijn vader is ondernemer, hij werkte heel hard en veel. Mijn moeder runde alles thuis met drie kinderen. Dat deed ze strak en mijn vader zorgde ervoor dat het geld binnenkwam. We deden geen hele gekke dingen, maar we gingen wel als één van de weinige gezinnen om ons heen altijd met het vliegtuig op vakantie. Dat was wel uniek voor die tijd.

We hadden geen extreem luxe auto, maar wel een nieuwe. Een Toyota was dat. Het was niet heel uitbundig of bijzonder, maar als we bijvoorbeeld met school naar het buitenland konden gaan, dan was geld nooit een issue.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Nu vind ik geld heel erg leuk. Het geeft vrijheid en ruimte. Het maakt dingen gemakkelijker. En ik heb ook wel geleerd dat niet alleen hard werken voor geld zorgt. Er werken heel veel mensen hard, maar niet heel veel mensen zijn rijk. Maar geldt zorgt voor tijd.

Vandaag was een mooie dag en dan kan ik ervoor kiezen om met mijn dochter naar de speeltuin te gaan. Dat kan omdat het geld er is en omdat we niet van salarisstrook naar salarisstrook hoeven te leven.”

Wat was er voor nodig om op dit punt te komen?

„Daarvoor moest ik flink tegen de lamp lopen. Ik ben al 17 jaar ondernemer. In het begin werkte ik uurtje factuurtje. Ik werk, de ander betaalt. Dat ging lang goed, ik was gemotiveerd, ik pakte alles aan. Tegelijkertijd deed ik niet al te moeilijk over tarieven en mijn agenda was zo vol. Tot de zomer van 2010. Ik was net een paar jaar bezig, we zaten in de nasleep van de crisis en drie grote klanten vielen weg. Dat was voor mij 80 procent van mijn omzet. Ik had nog 20 euro per week voor de boodschappen.

Ik had nog 20 euro per week voor de boodschappen.

Ik ging weer doen wat ik altijd had gedaan: hard werken, meer werk zoeken en binnen een paar maanden was de agenda weer vol. Maar ondertussen werkte ik 100 uur per week en was er niet veel van mijzelf over. Dit zou ik nooit tot mijn pensioen volhouden. Toen ben ik gaan ontdekken wat mijn overtuigingen waren wat betreft geld.”

Hoe heb je het roer omgegooid?

„Ik had altijd al een blog over financiën. Lekkerlevenmetminder, waar ik onder andere schreef over mijn eigen financiële shit. Uiteindelijk heb ik bedacht daar meer werk van te maken om zo extra inkomsten te verdienen. Ik had bedacht daar een potje mee op te bouwen, waarmee ik dan eerst een week geen andere opdrachten hoefde aan te nemen, vervolgens werd dat een maand en daarna nog langer. Vervolgens ben ik nooit meer gestopt en heb ik de Money mind academy gestart. In plaats van te werken voor honderd werkgevers, maakte ik nu mijn eigen werk.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee. Maar ik wil die 1000 wel hebben. Het zou mij alleen niet gelukkiger maken. Waarschijnlijk zou ik het geld beleggen. In de praktijk verandert er dan niet zoveel.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Daar ben ik het mee eens. Met een oneindige stroom aan geld kun je inspirerende dingen doen. Ik vind het bijvoorbeeld mooi hoe Oprah bouwt aan meisjesscholen in Afrika. Zelf heb ik er een missie van gemaakt om één miljoen vrouwen financieel sterk en onafhankelijk te maken. Ik wil heel graag vrouwen helpen, sorry mannen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt niet gelukkig. Maar geen geld maakt ook niet gelukkig. Wat ik daarmee wil zeggen is dat geld niet je geluk maakt. Maar geld kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan je geluk. Ik zou er niet gelukkig van worden om de hele dag achter de kassa te moeten zitten en ik word er wel gelukkig van dat ik tijd kan doorbrengen met mijn dochter. We zijn net terug van een weekendje Efteling, zonder geld hadden we dat niet kunnen doen.

Wellicht een impopulaire mening, maar begrijp dat je een verhaal over geld hebt en dat je daar zelf iets aan kunt doen. Er is altijd geld te verdienen. Natuurlijk is dat voor de één makkelijker dan voor de ander, maar voor sommige mensen is het ook comfortabel om in een bepaalde positie te blijven hangen.”

