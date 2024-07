Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Lucille Werner is mijn voorbeeld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 36-jarige Leena, die ondanks haar beperking cerebrale parese alles uit het leven haalt.

Beroep: Vrijwilliger/ambassadeur van o.a. stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand en Cerebrale Parese Nederland

Woonsituatie: Huurwoning

Netto maandinkomen: Wajong en toeslagen

Geld maakt (niet) gelukkig

Leena is moeder van een zoontje. Ze is zelf geboren op straat in India. „Mijn moeder heeft de dappere beslissing genomen om mij naar een kindertehuis te brengen. Daar heb ik zeven maanden gewoond en ben ik gezond verklaard. Uiteindelijk ben ik geadopteerd door Nederlandse ouders. Na anderhalf jaar is de diagnose cerebrale parese gesteld. Ik ben rolstoelgebonden, dat hoort bij mij. Met deze lichamelijke beperking kun je in Nederland goed leven.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik kreeg als kind zakgeld dus spelenderwijs heb ik met geld leren omgaan. Toen ik ouder werd, kreeg ik ook zakgeld. Ik volgde regulier onderwijs – wat heel belangrijk voor mij is geweest. Later had ik een bijbaantje en zo spaarde ik voor wat grotere aankopen. Ik spaarde, maar gaf ook geld uit. Het gezin waarin ik ben opgegroeid was naar mijn idee best gemiddeld. Mijn ouders hebben mij wel bijgebracht dat niet zomaar alles altijd kon.”

Welke rol speelt geld voor jou?

„Geld is gewoon wel belangrijk. En met geld kun je ook veel realiseren. Ik ben nu bijvoorbeeld geld aan het inzamelen voor gehandicapte kinderen in India. Zelf probeer ik ook wel wat te sparen, maar met de Wajong en uitkeringen is dat best lastig, omdat de vaste lasten natuurlijk altijd betaald moeten worden. Maar met geld kun je bijvoorbeeld wel anderen helpen.

In 2009 ben ik teruggegaan naar India en heb ik met mijn eigen ogen gezien hoe mensen in armoede leven. Er waren daar veel mensen aan het bedelen, of vragen om eten. Ik wil graag sparen om daar opnieuw heen te gaan. Iedere maand probeer ik in ieder geval 10 of 15 euro apart te zetten, dan heb je altijd een beetje achter de hand.”

Wat vind je van de Wajong uitkering en de hoogte daarvan?

„Ik krijg dat bedrag gewoon maandelijks gestort, daar moet je op zich al blij mee zijn, vind ik. Voor mij is het nu ruim 1200 euro en daarbovenop krijg ik nog toeslagen. Dat is best behoorlijk. Anderen moeten zich daarvoor inspannen. In de toekomst hoop ik ook weer zelf wat te kunnen verdienen met modellenwerk of acteren. Ik zou ook heel graag willen presenteren, daarin is Lucille Werner voor mij een voorbeeld, zij heeft ook cerebrale parese. Een tijd geleden heb ik ook meegedaan aan haar Miss Verkiezing.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Vroeger heb ik ook altijd wel baantjes gehad en ook nu zit ik niet stil. Er komt iedere keer wel iets op mijn pad. Ik heb al verschillende dingen gedaan; een video voor Nike, een bijrol met Barry Atsma, nog geen grote rollen, maar daar hoop ik wel op. Daarnaast ben ik ingeschreven bij verschillende casting bureaus en hoop ik op grotere rollen. En ik volg nu een modellentraject om mij verder te ontwikkelen als model.”

Wat wil jij je eigen zoon meegeven?

„Vooral dat hij moet genieten van het leven. Als hij iets wil, kijken we samen of dat mogelijk is. Maar hij krijgt niet altijd direct zijn zin. Speelgoed en boeken heeft hij genoeg. Als er iets goed gaat, dan beloon ik hem soms met een kleinigheidje, maar niets overdreven.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Nee, eigenlijk niet. Van jongs af aan heb ik geleerd om goed met geld om te gaan, maar dan nog kan het iedereen overkomen een keer in de schulden te raken. Ik merk nu dat alles steeds duurder wordt. Daar houd ik wel rekening mee wanneer ik boodschappen doe. Ik koop niet de duurste dingen en ik let goed op aanbiedingen. Ik rook en drink gelukkig niet, dus dat scheelt. Maar in de Aldi of Jumbo let ik wel overal op de laagste prijzen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de termijn gelukkiger zijn

„Ja, dan heb je meer te besteden en zou ik meer ruimte hebben om bepaalde keuzes te maken. Ik ben nu ook gelukkig, maar met 1000 euro per maand extra zou ik meer mogelijkheden hebben. Ik wil bijvoorbeeld geen aangepaste schoenen, maar dan moet ik wel goede schoenen kopen. En voor de castings die ik doe wil ik ook graag wat duurdere make-up. Voor modellenwerk ik het belangrijk om er verzorgd uit te zien. Meer geld zou dat makkelijker maken.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Ik zou niet weten hoe het is om zoveel geld te hebben. Ik weet niet hoe het voelt om heel rijk te zijn, waarschijnlijk heb je dan ook een ander uitgavepatroon, of een duurder huis. Je kunt het altijd wel ergens aan besteden. Ik zou ook meer kunnen delen, dus dan weet ik niet of je teveel kunt hebben.”

Geld maakt niet gelukkig, of wel?

„Het belangrijkste is je gezondheid, maar geld speelt wel een belangrijke rol. Zonder geld kun je eigenlijk niets. Dus wat dat betreft maakt geld wel gelukkig.”

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Lees dan de voorgaande edities van Geld maakt (niet) gelukkig.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Vorige Volgende

Reacties