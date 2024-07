Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Maaike: ‘22.000 euro spaargeld is mijn ondergrens’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Maaike, die een prima bedrag heeft gespaard, maar dat over de laatste jaren maar langzaam zag stijgen.

Beroep: leidinggevende bij een uitgeverij

Netto maandinkomen: 3100 euro

Woonsituatie: huurhuis

De Spaarrekening van Maaike

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment is dat ruim 23.000 euro. De laatste jaren schommelt het bedrag rond dat niveau: soms iets onder die grens, soms iets erboven.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Het is op zich een prima bedrag, ik vind het wel storend dat het maar heel gestaag groeit. Volgens mij had ik toen ik 19 of 20 was al 20.000 euro gespaard. In de tussentijd ben ik uit huis gegaan en heb ik veel gereisd, maar het voelt alsof het bedrag veel te langzaam groeit. Drie stappen vooruit en twee terug, zo voelt het soms aan het einde van de maand.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Tegen de 600 euro moet toch wel lukken. Ik merk de laatste tijd wel dat ik ambitieus ben met sparen en aan het einde van de maand te vaak uit eten ben geweest, waardoor ik geld van m’n spaarrekening moet halen. Tegelijkertijd is m’n salaris een aantal maanden geleden omhoog gegaan, dus ik hoop dat het bedrag op m’n spaarrekening nu sneller zal groeien.”

Heb je ooit moeilijkheden gehad met geld?

„Nee, eigenlijk niet. Ik heb geluk dat ik heel lieve ouders heb met genoeg middelen om veel voor mij te betalen. Mijn rijbewijs, bijvoorbeeld, maar ook school en toen ik uit huis ging twee jaar lang elke maand een toelage. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.”

Een magische verdubbeling van m’n spaargeld zou top zijn.

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je zou willen?

„Niet per se meer dan ik zou willen, maar soms geef ik wel meer uit dan gepland aan leuke dingen. Uit eten gaan, borreltje hier, biertje daar, nieuwe hebbedingetjes bijvoorbeeld.”

Zou je dat anders willen aanpakken?

„Eerlijk gezegd niet echt. Ik hield een tijdlang mijn uitgaven bij in Excel, waarin ik een budget had opgesteld per sector: boodschappen, leuke dingen, huur, elektra, etc. Ik ging elke maand over het ‘leuke dingen’-budget heen, maar ik besefte dat ik dat niet wil veranderen. Dat is nu eenmaal waar ik graag geld aan uitgeef en ik kom elke maand alsnog goed rond, dus ik vind het niet nodig om dat te veranderen.”

Wat zou je willen veranderen aan je financiële situatie?

„Ik denk dat veel mensen wel meer zouden willen verdienen, maar ik denk dat je daar wel naar gaat leven en uiteindelijk hetzelfde overhoudt. Een magische verdubbeling van m’n spaargeld zou top zijn, omdat ik iets voorzichtiger ben met dat uitgeven. Ik probeer 22.000 euro als ondergrens aan te houden en dat lukt goed.”

Geniet vooral van het leven, maar niet zóveel dat je in de problemen komt.

Zou de ondergrens stijgen als je meer spaargeld had?

„Zeker weten. Stel dat ik over een paar maanden ruim 25.000 euro op m’n spaarrekening heb staan, dan is 25.000 euro de nieuwe ondergrens. Mocht er echt een magische verdubbeling van m’n spaargeld plaatsvinden, zou ik die 45.000 euro echt als ondergrens aanhouden, haha.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik moet eerlijk zeggen dat ik qua geld geen goede adviesgever ben. Ik zou kunnen zeggen dat je je uitgaven in een Excel-sheet moet bijhouden, maar goed, dat heb ik zelf links laten liggen. Daarnaast denk ik dat kunnen sparen ook een beetje in je zit. Ik heb altijd al wel goed kunnen sparen, waardoor ik op jonge leeftijd al een fijn bedrag had.

Nu ik iets ouder ben, merk ik wel dat ik wat makkelijker ben met geld en vooral ook wil genieten en met name goed uit eten wil en waarde hecht aan gezellige borrels. Dus: geniet vooral van het leven, maar niet zóveel dat je in de problemen komt.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Lees dan ook de voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening.

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties