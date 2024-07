Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

150.000 huishoudens lopen mogelijk bijna 1900 euro van de Belastingdienst mis

In een wirwar van toeslagen – zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en ga zo door – raak je misschien soms de kluts kwijt als het gaat om waar je nou recht op hebt. De Belastingdienst heeft onlangs maar liefst 150.000 huishoudens gewaarschuwd dat zij mogelijk nog recht hebben op zorgtoeslag over 2023.

En die zorgtoeslag kan oplopen tot wel 1848 euro over een heel jaar. Dat is het bedrag dat geldt voor 2023, in 2024 is het een stuk lager.

Duizenden huishouden hebben mogelijk nog recht op toeslagen

Volgens de Belastingdienst ontvangen in Nederland zo’n 5,9 miljoen huishoudens een of meerdere toeslagen. Maar één op de tien mensen vraagt helemaal geen zorgtoeslag aan, terwijl ze hier wel recht op hebben. Hartstikke zonde als je het eerder genoemde maximumbedrag in je achterhoofd houdt. Daarnaast kunnen mensen ook met terugwerkende kracht nog huurtoeslag en kindgebonden budget over 2023 aanvragen.

Dit is hoeveel zorgtoeslag je maximaal kunt krijgen over 2023 (met terugwerkende kracht) en 2024:

Inkomen tot Bedrag per maand in 2023 Bedrag per maand in 2024 25.000 euro 154 euro 123 euro 25.500 euro 149 euro 123 euro 26.000 euro 144 euro 123 euro 26.500 euro 138 euro 123 euro 27.000 euro 132 euro 121 euro 27.500 euro 127 euro 115 euro 28.000 euro 121 euro 110 euro 28.500 euro 115 euro 104 euro 29.000 euro 110 euro 98 euro 29.500 euro 104 euro 93 euro 30.000 euro 98 euro 87 euro 30.500 euro 93 euro 81 euro 31.000 euro 87 euro 75 euro 31.500 euro 81 euro 70 euro 32.000 euro 76 euro 64 euro 32.500 euro 70 euro 68 euro 33.000 euro 64 euro 53 euro 33.500 euro 59 euro 47 euro 34.000 euro 53 euro 41 euro 34.500 euro 47 euro 36 euro 35.000 euro 41 euro 30 euro 35.500 euro 36 euro 24 euro 36.000 euro 30 euro 19 euro 36.500 euro 24 euro 13 euro 37.000 euro 19 euro 7 euro 37.496 euro en meer (2024) 0 euro 37.500 euro 13 euro 0 euro 38.000 euro 7 euro 0 euro 38.500 euro 2 euro 0 euro 38.520 euro en meer (2023) 0 euro 0 euro Bron: de Belastingdienst

Welke toeslagen kan ik krijgen?

We snappen het als je door die wirwar misschien niet helemaal duidelijk hebt op welke toeslagen jij zelf recht hebt. Dat is namelijk voor iedereen anders en hangt af van factoren zoals je inkomen, of je wel of niet een partner hebt en het hangt af van je gezinssamenstelling.

Via de Belastingdienst kun je met een handige tool uitrekenen op welke toeslagen je recht hebt. Je vult dan in hoeveel je verdient, over welk jaar je de proefberekening wilt maken en voor welke toeslagen. Daarnaast komt er nog allerlei info bij kijken die de Belastingdienst nodig heeft voor het inschatten van je situatie.

Tot wanneer kun je toeslagen met terugwerkende kracht terugvragen?

Alhoewel de Belastingdienst mensen die mogelijk nog recht hebben op toeslagen over 2023 zelf waarschuwt, is het ook slim zelf op te letten. Je kunt toeslagen met terugwerkende kracht namelijk maar aanvragen tot 1 september 2024.

